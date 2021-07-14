На нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство. Также парню придется оплатить судебный сбор.
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Молодой человек выбросил электросамокат в фонтан
- По постановлению суда, вечером 29 мая подросток, находясь на площади Рынок, выбросил в фонтан прокатный электросамокат компании Bolt.
- Однако в постановлении суда не указано, почему он это сделал, а также его возраст.
- К нарушителю сразу подошли представители "Муниципальной охраны".
- На их замечания парень не реагировал.
- Вместо этого он начал агрессивно вести себя и ругаться.
- На нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство и злостное неповиновение работникам "Муниципальной охраны".
Инцидент произошел на площади Рынок / Фото "Праздник грибов и форели"
Суд оштрафовал молодого человека
На судебные заседания парень не являлся. Поэтому дело нарушителя рассматривали в его отсутствие.
Судья Галицкого районного суда Виталий Стрельбицкий признал его виновным в административном правонарушении. Его оштрафовали на 255 гривен. Кроме этого, хулигану придется заплатить 454 гривны судебного сбора.