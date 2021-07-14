На порушника склали протокол за дрібне хуліганство. Також хлопцеві доведеться оплатити судовий збір.
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Хлопець викинув електросамокат у фонтан
- За постановою суду, ввечері 29 травня хлопець, перебуваючи на площі Ринок, викинув у фонтан прокатний електросамокат компанії Bolt.
- Однак у постанові суду не вказано, чому він це зробив, а також його вік.
- До порушника відразу підійшли представники "Муніципальної варти".
- На їхні зауваження хлопець не реагував.
- Натомість він почав агресивно поводитись та лаятись.
- На порушника склали протокол через дрібне хуліганство та злісну непокору працівникам "Муніципальної варти".
Інцидент трапився на площі Ринок / Фото "Свято грибів і форелів"
Суд оштрафував хлопця
На судові засідання хлопець не з'являвся. Тож справу порушника розглядали за його відсутності.
Суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький визнав хлопця винним в адмінправопорушеннях. Його оштрафували на 255 гривень. Окрім цього, хулігану доведеться сплатити 454 гривні судового збору.