Авария произошла возле автобусной остановки. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.
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Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину
Трагическое ДТП произошло примерно в 3:35. Возле автобусной остановки неизвестный водитель сбил 46-летнего местного жителя и скрылся.
К сожалению, пострадавший получил тяжелые травмы. Он скончался на месте аварии до приезда медиков. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить личность и автомобиль водителя-беглеца.
Коротко о последних ДТП на Львовщине
- На трассе Киев – Чоп 9 августа столкнулись Citroen и "ВАЗ 2106". В результате аварии пострадали 7 человек, среди которых 2 несовершеннолетних.
- В тот же день в Каменке-Бузской произошла авария с участием пассажирского автобуса. У него на встречной полосе въехал Mazda. В результате ДТП травмировались 6 человек, среди которых 5 пассажиров "Эталон".
- Близ села Тростянец на трассе Киев – Чоп 5 августа автомобиль Ford вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии травмировались 3 людей, среди которых двое подростков.
- По дороге из Львова в Брюховичи 4 августа 23-летний водитель Porsche Cayman влетел в грузовик. Водитель скончался на месте аварии. Погибшим оказался сын известного львовского бизнесмена.