Авария произошла возле автобусной остановки. Сейчас правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

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Неизвестный водитель насмерть сбил мужчину

Трагическое ДТП произошло примерно в 3:35. Возле автобусной остановки неизвестный водитель сбил 46-летнего местного жителя и скрылся.

К сожалению, пострадавший получил тяжелые травмы. Он скончался на месте аварии до приезда медиков. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить личность и автомобиль водителя-беглеца.

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