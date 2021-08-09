ДТП произошло в селе Козева. Правоохранители проводят расследование.
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На трассе Киев – Чоп столкнулись ВАЗ и Citroen
- В селе Козева утром 9 августа произошло крупное ДТП.
- Водитель автомобиля Citroen выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ 2106".
- По предварительным данным, в результате аварии травмировались 5 человек.
- По информации "Варта 1", двое из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные получили легкие травмы.
- На месте аварии работают медики и правоохранители. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.
- Сейчас движение по трассе затруднено. Патрульные обеспечивают регулирование.
ДТП произошло на встречной полосе / Фото Патрульной полиции Львовщины
Пострадали 5 человек / Фото Патрульной полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото Патрульной полиции Львовщины
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