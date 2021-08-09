ДТП произошло в селе Козева. Правоохранители проводят расследование.

К теме Перебегал дорогу и погиб: на трассе Киев – Чоп мужчину сбил KIA и переехал автобус – фото

На трассе Киев – Чоп столкнулись ВАЗ и Citroen

  • В селе Козева утром 9 августа произошло крупное ДТП.
  • Водитель автомобиля Citroen выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ 2106".
  • По предварительным данным, в результате аварии травмировались 5 человек.
  • По информации "Варта 1", двое из них находятся в тяжелом состоянии, а остальные получили легкие травмы.
  • На месте аварии работают медики и правоохранители. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.
  • Сейчас движение по трассе затруднено. Патрульные обеспечивают регулирование.

На Львівщині зіштовхнулись ВАЗ та Citroen: у нищівній ДТП постраждали 5 людей – фото
ДТП произошло на встречной полосе / Фото Патрульной полиции Львовщины

На Львівщині зіштовхнулись ВАЗ та Citroen: у нищівній ДТП постраждали 5 людей – фото
Пострадали 5 человек / Фото Патрульной полиции Львовщины

На Львівщині зіштовхнулись ВАЗ та Citroen: у нищівній ДТП постраждали 5 людей – фото
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото Патрульной полиции Львовщины

Читайте также На трассе Киев – Чоп перевернулся Ford: мужчина и 2 детей попали в больницу – фото