Аварія трапилась біля автобусної зупинки. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника.
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Невідомий водій на смерть збив чоловіка
Трагічна ДТП трапилася приблизно о 3:35. Біля автобусної зупинки невідомий водій збив 46-річного місцевого жителя та втік.
На жаль, постраждалий отримав важкі травми. Він помер на місці аварії до приїзду медиків. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити особу та автомобіль водія-втікача.
Коротко про останні ДТП на Львівщині
- На трасі Київ – Чоп 9 серпня зіштовхнулись Citroen та "ВАЗ 2106". Внаслідок аварії постраждали 7 людей, серед яких 2 неповнолітніх.
- Того ж дня у Кам'янка-Бузьці трапилась аварія за участю пасажирського автобуса. В нього на зустрічній смузі в'їхав Mazda. Внаслідок ДТП травмувались 6 людей, серед яких 5 пасажирів "Еталону".
- Неподалік села Тростянець на трасі Київ – Чоп 5 серпня автівка Ford вилетіла в кювет та перекинулась. Внаслідок аварії травмувались 3 людей, серед яких двоє підлітків.
- Дорогою зі Львова до Брюховичів 4 серпня 23-річний водій Porsche Cayman влетів у вантажівку. Хлопець помер на місці аварії. Загиблим виявився син відомого львівського бізнесмена.