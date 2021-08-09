Аварія трапилась біля автобусної зупинки. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника.

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Невідомий водій на смерть збив чоловіка

Трагічна ДТП трапилася приблизно о 3:35. Біля автобусної зупинки невідомий водій збив 46-річного місцевого жителя та втік.

На жаль, постраждалий отримав важкі травми. Він помер на місці аварії до приїзду медиків. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити особу та автомобіль водія-втікача.

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