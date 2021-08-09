Аварія трапилась на вулиці Драгоманова. Правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення.

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Водій Mazda вилетів на зустрічку

Приблизно о 7:20 водій автомобіля Mazda, 44-річний львів'янин, не впорався з керуванням, рухаючись вулицею Драгоманова.

Він виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з пасажирським автобусом "Еталон" сполученням Стриганка – Львів.

За його кермом перебував 40-річний житель одного з сіл Львівського району.

Mazda розтрощило вщент, однак "Еталон" суттєвих пошкоджень не отримав.

Внаслідок аварії постраждали 6 людей – водій легковика та 5 пасажирів автобуса віком від 37 до 68 років.

Усі вони потрапили до лікарні. Наразі медики уточнюють діагнози постраждалих.



Mazda зіштовхнувся з пасажирським автобусом / Фото поліції Львівщини

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Винуватцю ДТП загрожує кримінальна відповідальність

Невдовзі правоохоронці відкриють кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автівкою на той самий термін.

Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Внаслідок ДТП постраждали 6 людей / Фото поліції Львівщини