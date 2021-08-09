Аварія трапилась на вулиці Драгоманова. Правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення.
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Водій Mazda вилетів на зустрічку
- Приблизно о 7:20 водій автомобіля Mazda, 44-річний львів'янин, не впорався з керуванням, рухаючись вулицею Драгоманова.
- Він виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з пасажирським автобусом "Еталон" сполученням Стриганка – Львів.
- За його кермом перебував 40-річний житель одного з сіл Львівського району.
- Mazda розтрощило вщент, однак "Еталон" суттєвих пошкоджень не отримав.
- Внаслідок аварії постраждали 6 людей – водій легковика та 5 пасажирів автобуса віком від 37 до 68 років.
- Усі вони потрапили до лікарні. Наразі медики уточнюють діагнози постраждалих.
Mazda зіштовхнувся з пасажирським автобусом / Фото поліції Львівщини
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Винуватцю ДТП загрожує кримінальна відповідальність
Невдовзі правоохоронці відкриють кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автівкою на той самий термін.
Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Внаслідок ДТП постраждали 6 людей / Фото поліції Львівщини