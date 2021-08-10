Водій львівської маршрутки збив кур'єра на велодоріжці: фото

Аварія трапилась неподалік Головного залізничного вокзалу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
До теми Перебігав дорогу і загинув: на трасі Київ – Чоп чоловіка збив KIA і переїхав автобус – фото
Водій маршрутки збив кур'єра на велодоріжці
Приблизно о 18:00 біля Головного залізничного вокзалу водій рейсового автобуса №184а збив кур’єра Glovo. Очевидці аварії зазначили, що велосипедист рухався велодоріжкою. Автобус зніс дві секції огорожі тротуару.
У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що за кермом був 39-річний водій. Кур'єр, 24-річний львів'янин, потрапив до лікарні швидкої допомоги. Медики діагностували у нього забій коліна.
Маршрутка збила кур'єра на велосипеді / Фото Патрульної поліції
Постраждалий потрапив у лікарню / Фото Патрульної поліції