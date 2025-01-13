Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что операция ВСУ в Курской области дала Украине много важных преимуществ. Это действительно уникальная военная операция.

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Как Курская операция помогла Украине

Как отметил Тимочко, Россия уже привлекла от 50 – до 60 тысяч личного состава для боев на Курщине. Даже с таким количеством им не удается вытеснить Силы обороны Украины на этом направлении. Поэтому, вероятнее всего, Путин дальше будет пробовать наращивать тамошний контингент и терять личный состав.

Уничтоженные и раненые россияне в Курской области могли бы воевать в Украине. Также Россия сбросила около нескольких тысяч КАБов по Курской области. Они нанесли себе ущерб в сотни миллионов долларов. А это все могло лететь по Украине. Курщина показала, что Россия не готова помогать собственным переселенцам. И все это только из-за небольшой части Курщины. А что будет, если война перекинется еще на несколько областей России?

– сказал Тимочко.

Украина продемонстрировала, что способна проводить удачные военные операции. Также Силы обороны показали, что ядерный шантаж Путина – это блеф. Он не применил ядерное оружие, хотя боевые действия идут именно на территории России.

Думаю, что 2025 год ознаменует попытки Путина если не нарастить свои силы, то изменить тактику ведения боевых действий, чтобы увеличить направления для наступления. Сейчас он может реально активизировать действия на двух направлениях – Курском и Покровском. А в целом Курщина войдет в историю. Это операция, которая показывает, что меньшая страна с меньшим ресурсом может проводить удачные действия на территории страны-агрессора,

– подчеркнул Тимочко.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обменивалась информацией с Европой и США перед Курской операцией. Россия планировала оккупировать Сумы и Харьков, поэтому наше государство пошло на опережение.