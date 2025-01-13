Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що операція ЗСУ в Курській області дала Україні багато важливих переваг. Це дійсно унікальна військова операція.

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Як Курська операція допомогла Україні

Як наголосив Тимочко, Росія вже залучила від 50 – до 60 тисяч особового складу для боїв на Курщині. Навіть з такою кількістю їм не вдається витіснити Сили оборони України на цьому напрямку. Тому, найімовірніше, Путін далі буде пробувати нарощувати тамтешній контингент та втрачатиме особовий склад.

Знищені та поранені росіяни в Курській області могли б воювати в Україні. Також Росія скинула близько кількох тисяч КАБів по Курській області. Вони завдали собі збитки в сотні мільйонів доларів. А це все могло летіти по Україні. Курщина показала, що Росія не готова помагати власним переселенцям. І все це лише через невелику частину Курщини. А що буде, якщо війна перекинеться ще на кілька областей Росії?

– сказав Тимочко.

Україна продемонструвала, що здатна проводити вдалі військові операції. Також Сили оборони показали, що ядерний шантаж Путіна – це блеф. Він не застосував ядерну зброю, хоча бойові дії йдуть саме на території Росії.

Думаю, що 2025 рік ознаменує спроби Путіна якщо не наростити свої сили, то змінити тактику ведення бойових дій, щоб збільшити напрямки для наступу. Наразі він може реально активізувати дії на двох напрямках – Курському та Покровському. А загалом Курщина увійде в історію. Це операція, яка показує, що менша країна з меншим ресурсом може проводити вдалі дії на території країни-агресорки,

– підкреслив Тимочко.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обмінювалася інформацією з Європою та США перед Курською операцією. Росія планувала окупувати Суми та Харків, тому наша держава зробила крок на випередження.