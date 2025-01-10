Про це розповів Володимир Зеленський під час інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24, передає 24 Канал. За його словами, наразі Росія у Курській області зосередила 60 тисяч військовослужбовців.

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Операція на Курщині була превентивною

Зеленський наголосив, що операція на Курщині була превентивною.

Наші кроки в Курському напрямку – це були превентивні кроки, бо ми знали і не тільки ми, а і наші європейські колеги і американська розвідка, ми всі ділилися інформацією, всі розуміли, що наступна ціль Путіна – окупувати нашу північ: місто Суми, місто Харків,

– сказав президент.

Він зауважив, що на сьогодні в Харкові проживає понад мільйон людей. І Суми, і Харків – це великі міста, де живе велика кількість людей.

"І якщо він (Путін – 24 Канал) буде окуповувати, то загинуть сотні тисяч людей. Тому ми повинні були зробити перші кроки. І ми побачили велику кількість накопичування їхніх військ, щоб окупувати Суми, і ми зробили перший крок раніше, ніж вони", – додав глава держави.

Він зауважив, що такий крок Україні дуже сильно допоміг.