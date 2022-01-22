Детали стрельбы в Винницкой области
Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям в 03:30. На место происшествия выехали спецназовцы КОРД.
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Выяснилось, что во время потасовки один из участников вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону другой компании. В результате пострадали два человека.
Стрелок и двое его знакомых закрылись в туалете. Для их задержания была введена полицейская операция "Гром". Силовики выбили дверь в туалет и задержали мужчин. Огнестрельное оружие они изъяли.
В Винницкой области посетитель ночного клуба начал стрелять
Что угрожает злоумышленникам
Все обстоятельства стрельбы устанавливают правоохранители. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Нападающим грозит до 7 лет тюрьмы.
Смотрите видео задержания мужчин в ночном клубе в Винницкой области:
Похожий инцидент в Черновцах
13 января на улице Парковый проезд в Черновцах посреди дня произошла стрельба. На стоянке у супермаркета мужчина подошел к автомобилю и дважды выстрелил в водителя. Пуля попала в глаза 25-летнему водителю, а нападающий скрылся.
В течение 20 минут стрелка разыскали правоохранители. Им оказался 22-летний местный житель.