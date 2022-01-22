Деталі стрілянини на Вінниччині

Повідомлення про стрілянину надійшло правоохоронцям о 03:30. На місце події виїхали спецпризначенці КОРД.

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З'ясувалося, що під час бійки один з учасників витягнув пістолет та кілька разів вистрілів у сторону іншої компанії. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Стрілок та двоє його знайомих зачинилися у вбиральні. Для їх затримання ввели поліцейську операцію "Грім". Силовики вибили двері у туалет та затримали чоловіків. Вогнепальну зброю вони вилучили.



На Вінниччині відвідувач нічного клубу почав стріляти

Що загрожує зловмисникам

Усі обставини стрілянини наразі встановлюють правоохоронці. Слідчі вже відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Нападникам загрожує до 7 років в'язниці.

Дивіться відео затримання чоловіків у нічному клубі на Вінниччині:

Схожий інцидент у Чернівцях

13 січня на вулиці Парковий проїзд у Чернівцях посеред дня трапилася стрілянина. На стоянці біля супермаркету чоловік підійшов до автомобіля та двічі вистрілив у водія. Куля влучила в око 25-річному керманичу, а нападник втік.

Упродовж 20 хвилин стрілка розшукали правоохоронці. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.