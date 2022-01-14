Кроме того, дерзкие отдыхающие начали угрожать своим соседям и даже патрульным полицейским, которые прибыли на вызов.

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Отдых с детьми испортила наглая компания

Киевлянин Павел Кашчук рассказал, что правоохранителей в отель вызвали его близкие друзья, под окнами которых прозвучали 20 – 30 выстрелов. Люди отдыхали в Карпатах с детьми и начали переживать за свою безопасность.

На улице два тела с пистолетом пытаются его перезарядить. Кажется, что один из двух вот-вот или застрелиться или застрелит второго. На нормальные замечания огрызались и угрожали, как говорится, "физической расправой",

– отметил мужчина.

В конце концов в гостиницу прибыли два экипажа патрульных, однако на тот момент наглецы уже успели спрятаться в свой номер. Правоохранители начали вести с ними спокойную беседу сквозь приоткрытую дверь, а свидетели дали показания в письменном виде.

Впрочем, туристу, который и вызвал полицейских, показалось, что дело пытаются уладить "по-тихому". Поэтому он заявил нарушителям и полицейским, что не даст этого сделать и будет писать заявление.

Услышав такую категоричную позицию, стрелки и женщина из их компании начали откровенно угрожать оппоненту и даже правоохранителям и даже бросаться на них.

"Как вы считаете, какова реакция полицейских? Обвиняют моего друга, который, конечно, тоже на эмоциях уже, в создании конфликта. Один из стрелков называется полковником в отставке Славой, продолжает угрожать расправой. Копы изымают пистолет и уезжают, никого не задержав. Советуют снова звонить, "если что-то не так". Постеснялись или побоялись? Может, перенервничали? Я не понимаю", – возмутился Кашчук.



Двое мужчин и агрессивная женщина бросались на людей / Фото из Фейсбука Павла Кашчука

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Полиция не сбила пыл

После отъезда полиции ситуация не утихомирилась. Поскольку агрессивные отдыхающие продолжили сыпать угрозами. Автор сообщения предположил, что из-за такой безнаказанности неадекватная компания вполне могла достать откуда-то другой пистолет и натворить бед.

Кроме того, он поинтересовался, какая в таком случае ответственность ждала бы полицейских, которые быстро покинули место возмутительного инцидента.

Важно! В полиции Ивано-Франковской области 24 каналу подтвердили, что такой факт действительно имел место, и пообещали вскоре обнародовать подробности инцидента.

Побоище в отеле за завтрак: похожий случай с Карпат

В одном из отелей в Карпатах отдыхающие и администрация устроили драку. Поводом для жестокого конфликта стало недовольство гостей качеством завтрака – им якобы не понравился омлет. В конце концов одна из отдыхающих обозвала официантку "тупой овцой", и все мигом перешло к рукоприкладству.

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Текст публикации Павла Кашчука:

Велкам ту Карпаты! Как вам такие действия полиции? Надеюсь, местное начальство нацпола (Паляница, Буковель, Ивано-Франковск) обратит внимание на ситуацию и даст ей правильную оценку, пока не поздно! Потенциальные пострадавшие – мои близкие друзья, остановились семьей с детьми в отеле Home Hotel около Буковели.

Вечером на улице у своего номера услышали беспорядочную стрельбу 20-30 выстрелов. На улице два тела с пистолетом пытаются его перезарядить. Кажется, что один из двух вот-вот или застрелится, или застрелит второго.

На нормальные замечания огрызались и угрожали, как говорится, “физической расправой”. Была вызвана полиция, к приезду которой кавбои ушли в свой номер. Копы общались с ними через приоткрытую дверь – спокойно, мирно. Свидетели дали показания в письменном виде.

Поскольку моему другу показалось, что вопрос пытаются “уладить” по-тихому, он подошел к копам и опасным соседям и заявил, что не даст этот вопрос замять и будет писать заявление. На что те самые “стрелки” прямо в присутствии полиции заручившись поддержкой нового персонажа - гражданки в розовом “сорвались с цепи” – понеслись прямые угрозы, нападения и т.д. в том числе и в сторону полицейских.

Как вы думаете какая реакция полицейских? Обвиняют моего друга, который конечно тоже на эмоциях уже, в создании конфликта Один из стрелков представляется полковником в отставке Славой, продолжает угрожать расправой.

Копы изымают пистолет и уезжают, никого не задержав. Советуют снова звонить «если что не так» Постеснялись или побоялись? Может перенервничали? Я не понимаю.

Ситуация накалённая, персонажи, как видите неадекватны, после отъезда полиции угрозы продолжаются. Вот мне интересно, если одно из этих тел в угаре сейчас достанет из сумки второй пистолет и кого-то убьет, какая ответственность ждет полицейских, которые ретировались? И ждет ли вообще? Как в таких ситуациях действовать гражданам? Собирать вещи и убегать подальше?

Я правда надеюсь, что все быстро и хорошо решится, что начальство объяснит полицейским их ошибку, они вернутся, задержат явно опасных для общества персонажей как минимум до возврата их в трезвое состояние и хотя бы сегодня никто больше не пострадает. Ну и хотелось бы чтобы права на оружие таки лишили, как минимум. Несмотря на то, что полковник в отставке…

Господа полицейские-начальники, завтра в соседнем номере могут отдыхать ваши дети или близкие, подумайте. Ну и риторический вопрос – кто к вам в область будет ездить отдыхать с такой обстановкой?