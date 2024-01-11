Герой России и кавалер трех орденов: военный обвиняется в убийстве девушки
11 января 2024, 16:46Читати новину українською
Российские герои продолжают показывать свое истинное лицо. Один из них был обвинен в убийстве.
Российские СМИ пишут, что Герой России обвинен в убийстве девушки. Ей было всего 18 лет. 24 Канал.
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Обвиняемый кавалер трех орденов
Обвинения выдвинули заместителю командира 74-й отдельной мотострелковой бригады минобороны России, Герою России и кавалеру трех орденов мужества Иреку Магасумову.
По информации телеграмм-каналов, мужчина познакомился с двумя молодыми девушками в луганском баре. Свидетель рассказал, что в какой-то момент Магасумов совершенно так выстрелил в живот одного из них. С места происшествия он скрылся, а девушка погибла.
Вагнеровец убил отца российского пропагандиста
- Российские солдаты возвращаются в страну-агрессорку, но продолжают убивать. Один из бывших представителей ПИК "Вагнера" убил человека. Вблизи Москвы "герой СВО" зарезал отца главы пресс-службы РПЦ и журналиста Владимира Легойды.
- Убийцей оказался Адам Щербаков, осужден на 9 лет за разбой. Он должен был сидеть в тюрьме, но его отпустили из колонии на войну против Украины, поэтому он стал в ряды ППК "Вагнера".
- Тело отца пропагандиста обнаружили на обочине дороги. К моменту смерти ему исполнилось 90 лет. У него было много колото – режущих ран