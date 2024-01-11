Герой Росії та кавалер трьох орденів: військового звинувачують у вбивстві дівчини
11 січня 2024, 16:46Читать новость на русском
Російські герої продовжують показувати своє істинне обличчя. Одного із них звинуватили у вбивстві.
Російські ЗМІ пишуть, що Героя Росії звинуватили у вбивстві дівчини. Їй було всього 18 років, передає 24 Канал.
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Обвинувачуваний кавалер трьох орденів
Звинувачення висунули заміснику командира 74-ї окремої мотострілецької бригади міноборони Росії, Герою Росії та кавалеру трьох орденів мужності Іреку Магасумову.
За інформацією телеграм-каналів, чоловік познайомився із двома молодими дівчатами у луганському барі. Свідок розповів, що в якийсь момент Магасумов абсолютно так вистрілив у живіт однієї з них. З місця події він втік, а дівчина загинула.
Вагнерівець вбив батька російського пропагандиста
- Російські солдати повертаються до країни-агресорки, але продовжують вбивати. Один із колишніх представників ПВК "Вагнера" вбив людину. Поблизу Москви "герой СВО" зарізав батька очільника пресслужби РПЦ та журналіста Владіміра Легойди.
- Вбивцею виявився Адам Щербаков, засуджений на 9 років за розбій. Він мав сидіти у в’язниці, але його відпустили з колонії на війну проти України, тож він став до лав ПВК "Вагнера".
- Тіло батька пропагандиста знайшли на обочині дороги. На момент смерті йому виповнилось 90 років. У нього було багато колото – ріжучих ран