Герой Росії та кавалер трьох орденів: військового звинувачують у вбивстві дівчини

11 січня 2024, 16:46
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Російські герої продовжують показувати своє істинне обличчя. Одного із них звинуватили у вбивстві.

Російські ЗМІ пишуть, що Героя Росії звинуватили у вбивстві дівчини. Їй було всього 18 років, передає 24 Канал

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Обвинувачуваний кавалер трьох орденів

Звинувачення висунули заміснику командира 74-ї окремої мотострілецької бригади міноборони Росії, Герою Росії та кавалеру трьох орденів мужності Іреку Магасумову.

За інформацією телеграм-каналів, чоловік познайомився із двома молодими дівчатами у луганському барі. Свідок розповів, що в якийсь момент Магасумов абсолютно так вистрілив у живіт однієї з них. З місця події він втік, а дівчина загинула.

Вагнерівець вбив батька російського пропагандиста

  • Російські солдати повертаються до країни-агресорки, але продовжують вбивати. Один із колишніх представників ПВК "Вагнера" вбив людину. Поблизу Москви "герой СВО" зарізав батька очільника пресслужби РПЦ та журналіста Владіміра Легойди.
  • Вбивцею виявився Адам Щербаков, засуджений на 9 років за розбій. Він мав сидіти у в’язниці, але його відпустили з колонії на війну проти України, тож він став до лав ПВК "Вагнера".
  • Тіло батька пропагандиста знайшли на обочині дороги. На момент смерті йому виповнилось 90 років. У нього було багато колото – ріжучих ран

Автор: Вікторія Кульженко