Російські ЗМІ пишуть, що поблизу Москви "герой СВО" зарізав батька російського пропагандиста, очільника пресслужби РПЦ Владіміра Легойди. Вбивцею виявися вагнерівець, колишній в'язень, передає 24 Канал.
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Він мав сидіти у в'язниці
Вбивцею виявився Адам Щербаков, засуджений на 9 років за розбій. Він мав сидіти у в’язниці, але його відпустили з колонії на війну проти України, тож він став до лав ПВК "Вагнера".
Тіло батька пропагандиста знайшли на обочині дороги. На момент смерті йому виповнилось 90 років. У нього було багато колото – ріжучих ран, якій стали причиною смерті.
В Іркутську на автобусній зупинці вбили школяра
- У російському місті Іркутськ стався конфлікт між підлітками, внаслідок чого загинув 15-річний хлопець. Підозрюваних у вбивстві вже затримали. Перед ножовим ударом нападник запитав хлопця, з якого той району. Інцидент одразу стали пов'язувати з виходом у Росії серіалу про кримінальну Казань.
- Повідомляється, що йому нанесли не менш як чотири ножові поранення, несумісні з життям. Лікарі не встигли врятувати школяра.
- Двох підлітків, які ймовірно брали участь у конфлікті вже затримали. Вони перебували за 200 кілометрів від Іркутська.