Російські ЗМІ пишуть, що поблизу Москви "герой СВО" зарізав батька російського пропагандиста, очільника пресслужби РПЦ Владіміра Легойди. Вбивцею виявися вагнерівець, колишній в'язень, передає 24 Канал.

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Він мав сидіти у в'язниці

Вбивцею виявився Адам Щербаков, засуджений на 9 років за розбій. Він мав сидіти у в’язниці, але його відпустили з колонії на війну проти України, тож він став до лав ПВК "Вагнера".

Тіло батька пропагандиста знайшли на обочині дороги. На момент смерті йому виповнилось 90 років. У нього було багато колото – ріжучих ран, якій стали причиною смерті.

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