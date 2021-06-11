"Героям слава": как УЕФА позорно прогнулась под давлением Путина

Сборная Украины должна выходить на матч в форме с надписью "Героям слава!", даже несмотря на запрет УЕФА. Никаких компромиссов. Далее читайте на украинском.

1. "Слава Україні! Героям слава!" – це офіційна державна символіка України, таким чином, заява УЄФА – це втручання у внутрішні справи України.

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2. Символіка України затверджена УЄФА завчасно у грудні 2020-го року, тож перегляд цього питання УЄФА за два дні до початку турніру – безпідставний. Це порушує правила щодо затвердження предметів форми.

3. УЄФА ухвалила рішення під відкритим тиском Росії та президента Путіна.

Це суперечить спортивному принципу, що спорт – завжди поза політикою, УЄФА політично стала в цьому питанні на боці РФ. Росія – основний порушник спортивних правил у світі, позбавлена права на свої державні символи за допінг на Олімпійських іграх, таким чином, УЄФА підтримує порушників.

4. Оголошення щодо заборони форми, яке робиться неофіційно, й анонсується через російські ЗМІ за два дні до початку турніру – це просто ганебна та недостойна поведінка УЄФА, відверто антиукраїнська акція, яку соромляться оголошувати офіційно навіть самі організатори.

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Висновок:

Відмовлятися від затвердженого раніше варіанту форми збірної – це великий сором, та відмова від національних державних символів України. Якщо ми себе не поважаємо, то хто тоді буде поважати нас?

Чи може існувати Україна без своїх власних державних символів?

Хай спробують оштрафувати – ми поборемось у суді.

Це абсолютно виключено. Переконаний, збірна Україна в будь-якому разі має виходити в формі з надписом "Героям слава!", навіть попри заборону УЄФА. Хай УЄФА спробує через таку причину відсторонити нашу команду – тоді весь світ побачить цю ганебну змову.

Відмовлятися від своєї форми за будь-яких обставин не можна. Це саме той випадок, коли заради принципів треба не погоджуватись, а сміливо йти на конфлікт.

Чи варто боятися технічної поразки?

Можливо, вона буде, а можливо – ні. Але моральна поразка набагато страшніша, моральна поразка – це відсутність волі до боротьби.