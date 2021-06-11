Українці хотіли нас зачепити, – Познер

На думку пропагандиста Україна зробила таку форму, бо хотіла "позлити" Росію. Про це Познер заявив в інтерв'ю.

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Послухайте, українці зробили цю форму саме для того, щоби нас зачепити, і ми повелися. Замість того, щоб просто проігнорувати чи підняти насміх, ми серйозно обговорюємо це, обурюємося. Вони хотіли нас задіти – і заділи,
– сказав пропагандист.

На те, що УЄФА заборонила гасло "Героям слава!" на футболці, Познер сказав: "Це нехай".

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