Українці хотіли нас зачепити, – Познер

На думку пропагандиста Україна зробила таку форму, бо хотіла "позлити" Росію. Про це Познер заявив в інтерв'ю.

До теми Шизофренічна позиція, – Казанський про реакцію Росії на форму збірної України

Послухайте, українці зробили цю форму саме для того, щоби нас зачепити, і ми повелися. Замість того, щоб просто проігнорувати чи підняти насміх, ми серйозно обговорюємо це, обурюємося. Вони хотіли нас задіти – і заділи,

– сказав пропагандист.

На те, що УЄФА заборонила гасло "Героям слава!" на футболці, Познер сказав: "Це нехай".

6 червня наша збірна представила нову форму на Євро-2020. На ній зображена карта України з тимчасово окупованим Кримом, а також написи "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Росія обурилася формою та звернулася в УЄФА з вимогою її заборонити.

В УЄФА заявили, що карта з Кримом та "Слава Україні!" нічого не порушують. Водночас напис "Героям слава!" у поєднанні з першим висловом назвали політичним та закликали прибрати його з форми.

Українці обурилися такими рішенням. В Офісі Президента наголосили, що гасло "Героям слава" є слушним і не може викликати жодних застережень.

Росіянам рішення УЄФА також не сподобалося. Їм виявилося мало однієї заборони.

Цікаво "Слава Україні" та "Героям слава" стануть гаслами збірної: тоді УЄФА не зможе їх заборонити