Украинцы хотели нас зацепить, – Познер

По мнению пропагандиста Украина сделала такую форму, потому что хотела позлить Россию. Об этом Познер заявил в интервью.

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Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас зацепить, и мы повелись. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Они хотели нас задеть – и заделы,

– сказал пропагандист.

На то, что УЕФА запретила лозунг "Героям слава!" на футболке, Познер сказал: "Это пускай".

6 июня наша сборная представила новую форму на Евро-2020. На ней изображена карта Украины с временно оккупированным Крымом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Россия возмутилась формой и обратилась в УЕФА с требованием ее запретить.

В УЕФА заявили, что карта с Крымом и "Слава Украине!" ничего не нарушают. В то же время надпись "Героям слава!" в сочетании с первым высказыванием назвали политической и призвали убрать ее с формы.

Украинцы возмутились такими решением. В Офисе Президента отметили, что лозунг "Героям слава" является оправданным и не может вызывать никаких возражений.

Россиянам решение УЕФА также не понравилось. Им оказалось мало одного запрета.

Интересно "Слава Украине" и "Героям слава" станут лозунгами сборной: тогда УЕФА не сможет их запретить