Украинцы хотели нас зацепить, – Познер

По мнению пропагандиста Украина сделала такую форму, потому что хотела позлить Россию. Об этом Познер заявил в интервью.

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Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас зацепить, и мы повелись. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Они хотели нас задеть – и заделы,
– сказал пропагандист.

На то, что УЕФА запретила лозунг "Героям слава!" на футболке, Познер сказал: "Это пускай".

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