У Зеленского говорят, что ответ "Героям Слава!" на лозунг "Слава Украине" записан в душе каждого украинца. Впрочем, добавляют: УЕФА должна принимать решение без всякого политического влияния.

Между тем В России остались недовольны решением УЕФА относительно формы сборной Украины

Как у Зеленского реагируют на решение УЕФА

В Офисе Президента отметили: уважают принципы, которыми руководствуются международные спортивные организации. Решение Европейского футбольного клуба не могло транслировать никакого политического влияния или вмешательства.

Наши футболисты на полях Европы пытаться прославить свою страну, отмечают в Офисе Президента. Поэтому лозунг "Слава Украине!" на форме сборной абсолютно правильный и не может вызвать никакого предостережения.

Касательно лозунга "Героям слава!", которое УЕФА требует убрать, у Зеленского отмечают – оно зашито на уровне подсознания в ответ на первый.

Когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, когда слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава!". Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца,

– написали у Зеленского.

Важно! Россия своей жалобой добилась того, что УЕФА обязало сборную Украины изменить форму. Лозунг "Героям слава!" с нее должны убрать. В то же время, вопреки жалобе России на форме останется контур Украины с Крымом и лозунг "Слава Украине!".

Накануне Владимир Зеленский получил свою форму от украинской сборной. На его экземпляре нанесена цифра "95". Форму президент уже выгулял во время рабочего визита на Донбасс.

Реакции на решение УЕФА касательно формы нашей сборной