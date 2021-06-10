У Зеленського говорять, що відповідь "Героям Слава!" на гасло "Слава Україні" записана в душі кожного українця. Втім, додають: УЄФА має ухвалювати рішення без жодного політичного впливу.
Тим часом У Росії залишилися незадоволеними рішенням УЄФА щодо форми збірної України
Як у Зеленського реагують на рішення УЄФА
В Офісі Президента зазначили: поважають принципи, якими керуються міжнародні спортивні організації. Рішення Європейського футбольного клубу не могло транслювати жодного політичного впливу чи втручання.
Наші футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну, зазначають в Офісі Президента. Тому гасло "Слава Україні!" на формі збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень.
Щодо гасла "Героям слава!", яке УЄФА вимагає прибрати, у Зеленського зазначають – воно зашите на рівні підсвідомості у відповідь на перше.
Коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує "Слава Україні!", то у нього вже на рівні підсвідомості з'являється гасло-відповідь "Героям Слава!". Ці словосполучення записані в душі кожного українця,
– написали у Зеленського.
Напередодні Володимир Зеленський отримав свою форму від української збірної. На його екземплярі нанесена цифра "95". Форму президент уже вигуляв під час робочого візиту на Донбас.
Реакції на рішення УЄФА щодо форми нашої збірної
- Соцмережі, які із захопленням сприйняли новий варіант форми, вибухнули обуренням. Українці які у фейсбуці почали штурмувати сторінки російського МЗС та УЄФА.
- Український шоумен та політик Сергій Притула незадоволений рішенням УЄФА і висловився про те, що футбольний союз намагається зберегти хороші стосунки з Росією.
- У Росії рішенню втішилися. Одіозна представниця російського МЗС Марія Захарова написала у своїх соцмережах, що слоган "Героям слава!" націоналістичний, а сама форма – "мистецька акція".
- Футбольний оглядач Костянтин Андріюк вважає, що усе виглядає так, наче Росія "нагнула нас через УЄФА".