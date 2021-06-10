Одіозна представниця російського МЗС Марія Захарова написала у своїх соцмережах, що слоган "Героям слава!" націоналістичний. Втім, вона нічого не згадала про те, що Крим із форми футболістів не прибиратимуть.

Важливо УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям Слава"

Спорт – не поле бою, а поле змагань, не політична арена, але арена досягнень фізичної культури. Ставайте спортивними героями, і буде вам слава. Саме так, а не націоналістичними гаслами, слід прославляти Батьківщину,

– написала Захарова.

Втім, якраз у політичну і дипломатичну битву щодо форми Україну втягнула Росія. Нагадаємо, що весь цивілізований світ вважає Крим українським та окупованим і лише Росія і її сателіти називають півострів своїм.

Які шанси в України і в Росії на Євро-2020 та чому Українська збірна сильніша, радимо прочитати у матеріалі за цим посиланням.

Щодо форми, то Захарова істерично реагує на неї не вперше. Раніше вона обізвала форму української збірної "відчайдушною мистецькою акцією".

Слоган приберуть, Крим залишать

У коментарі 24 каналу пресаташе збірної України Олександр Гливинський підтвердив, що Українська асоціація футболу справді отримала рішення УЄФА. Наразі продовжуються перемовини щодо нього.

Йдеться про те, що Україну зобов'язали прибрати з форми напис "Героям Слава". Мотивація така, що начебто слоган у поєднанні з першою частиною – "Слава Україна" – несе нібито політичний сенс.

Натомість контури карти України з Кримом та гасло "Слава Україні" залишиться. Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

Скандал навколо форми збірної України