Одиозная представительница российского МИДа Мария Захарова написала в своих соцсетях, что слоган "Героям слава!" националистический. Впрочем, она ничего не вспомнила о том, что Крым с формы футболистов не будут убирать.

Важно УЕФА обязал сборную Украины убрать из формы слоган "Героям Слава"

Спорт – не поле боя, а поле соревнований, не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину,

– написала Захарова.

Впрочем, как раз в политическую и дипломатическую битву по поводу формы Украину втянула Россия. Напомним, что весь цивилизованный мир считает Крым украинским и оккупированным и только Россия и ее сателлиты называют полуостров своим.

Какие шансы у Украины и у России на Евро-2020 и почему украинская сборная сильнее, советуем прочитать в материале по этой ссылке.

Что касается формы, то Захарова истерически реагирует на нее не впервые. Ранее она обозвала форму украинской сборной "отчаянной художественной акцией".

Слоган уберут, Крым оставят

В комментарии 24 каналу пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский подтвердил, что Украинская ассоциация футбола действительно получила решение УЕФА. Сейчас продолжаются переговоры по нему.

Речь идет о том, что Украину обязали убрать из формы надпись "Героям Слава". Мотивация такова, что вроде бы слоган в сочетании с первой частью – "Слава Украине" – несет якобы политический смысл.

Зато контуры карты Украины с Крымом и лозунг "Слава Украине" останется. Карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Скандал вокруг формы сборной Украины