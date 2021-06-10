Найчастіше під дописами МЗС Росії українці пишуть гасла "Слава Україні", "Україна – понад усе" та "Героям слава". Окрім того, росіянам пригадали окуповані Крим та Донбас.

Зауважте В УЄФА пояснили, чому заборонили "Героям слава" на формі збірної України

На офіційній сторінці УЄФА у коментарях люди наголосили, що кожен, хто бореться від імені України, – герой. І неважливо, яку сферу для себе обрала людина: політику, музику чи футбол.

Українці цікавляться, проти якої дискримінації борються в УЄФА, позбавляючи Україну її права на національні символи та історію. Люди запевняють, що гасло "Героям слава" в УЄФА почули точно не востаннє.

Також українці наголошують: це гасло є військовим салютом Збройних сил України. Вони – омите кров'ю українських воїнів.

Українці штурмують сторінку МЗС Росії / Скриншоти 24 каналу

Українці штурмують сторінку УЄФА / Скриншоти 24 каналу

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