Найчастіше під дописами МЗС Росії українці пишуть гасла "Слава Україні", "Україна – понад усе" та "Героям слава". Окрім того, росіянам пригадали окуповані Крим та Донбас.
Зауважте В УЄФА пояснили, чому заборонили "Героям слава" на формі збірної України
На офіційній сторінці УЄФА у коментарях люди наголосили, що кожен, хто бореться від імені України, – герой. І неважливо, яку сферу для себе обрала людина: політику, музику чи футбол.
Українці цікавляться, проти якої дискримінації борються в УЄФА, позбавляючи Україну її права на національні символи та історію. Люди запевняють, що гасло "Героям слава" в УЄФА почули точно не востаннє.
Також українці наголошують: це гасло є військовим салютом Збройних сил України. Вони – омите кров'ю українських воїнів.
Українці штурмують сторінку МЗС Росії / Скриншоти 24 каналу
Українці штурмують сторінку УЄФА / Скриншоти 24 каналу
Нова форма української збірної: головне
- Нову форму української збірної представили 6 червня. Футболки українських збірних прикрасили контурами карти України (з територією Криму) та гаслами "Слава Україні" та "Героям слава".
- Цей дизайн обурив країну-окупанта Росію. Зокрема, депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв заявив: він сподівається, що цю форму заборонять.
- Водночас в українців дизайн викликав захоплення. Нову форму отримав також президент Володимир Зеленський.
- Після скарги Росії УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати футболки гасло "Героям слава".