На футболці президента позначено його прізвище та цифра 95. Зеленський поділився світлинами у мережі.

До теми Росія офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України

Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати,

– написав політик.

Зеленський зазначив, що на формі зображено декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя.

"Наша країна – єдина й неподільна. Крим – це Україна", – підсумував президент.

Що відомо про нову форму збірної