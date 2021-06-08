На футболці президента позначено його прізвище та цифра 95. Зеленський поділився світлинами у мережі.
До теми Росія офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України
Нова форма національної збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати,
– написав політик.
Зеленський зазначив, що на формі зображено декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя.
"Наша країна – єдина й неподільна. Крим – це Україна", – підсумував президент.
Що відомо про нову форму збірної
- Нову форму збірної України представили 6 червня. Футболки українських гравців прикрашають контури карти України та гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!".
- У країни-окупанта така форма викликала лють. Наприклад, депутат російської Держдуми Дмитро Свіщєв закликав заборонити нову форму української збірної.
- Водночас в УЄФА заявили: "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".