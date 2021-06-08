На футболке президента обозначена его фамилия и цифра 95. Зеленский поделился фотографиями в сети.

К теме Россия официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины

Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать,

– написал политик.

Зеленский отметил, что на форме изображено несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.

"Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина", – подытожил президент.

Что известно о новой форме сборной