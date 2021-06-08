На футболке президента обозначена его фамилия и цифра 95. Зеленский поделился фотографиями в сети.
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Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать,
– написал политик.
Зеленский отметил, что на форме изображено несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.
"Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина", – подытожил президент.
Что известно о новой форме сборной
- Новую форму сборной Украины представили 6 июня. Футболки украинских игроков украшают контуры карты Украины и лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- У страны-оккупанта такая форма вызвала ярость. Например, депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал запретить новую форму украинской сборной.
- В то же время в УЕФА заявили: "футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА согласно примененных правил, по экипировке".