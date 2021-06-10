Чаще всего под сообщениями МИД России украинцы пишут лозунги "Слава Украине", "Украина – превыше всего" и "Героям слава". Кроме того, россиянам вспомнили оккупированный Крым и Донбасс.
Заметьте В УЕФА объяснили, почему запретили "Героям слава" на форме сборной Украины
На официальной странице УЕФА в комментариях люди отметили, что каждый, кто борется от имени Украины, – герой. И неважно, какую сферу для себя выбрал человек: политику, музыку или футбол.
Украинцы интересуются, против какой дискриминации борются в УЕФА, лишая Украину ее права на национальные символы и историю. Люди уверяют, что лозунг "Героям слава" в УЕФА услышали точно не в последний раз.
Также украинцы отмечают: этот лозунг является военным салютом Вооруженных сил Украины. Он – омыт кровью украинских воинов.
Украинцы штурмуют страницу МИД России / Скриншоты 24 канала
Украинцы штурмуют страницу УЕФА / Скриншоты 24 канала
Новая форма украинской сборной: главное
- Новую форму украинской сборной представили 6 июня. Футболки украинских сборных украсили контурами карты Украины (с территорией Крыма) и лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава".
- Этот дизайн возмутил страну-оккупанта Россию. В частности, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил: он надеется, что эту форму запретят.
- В то же время у украинцев дизайн вызывал восхищение. Новую форму получил также президент Владимир Зеленский.
- После жалобы России УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с футболки лозунг "Героям слава".