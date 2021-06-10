Чаще всего под сообщениями МИД России украинцы пишут лозунги "Слава Украине", "Украина – превыше всего" и "Героям слава". Кроме того, россиянам вспомнили оккупированный Крым и Донбасс.

Заметьте В УЕФА объяснили, почему запретили "Героям слава" на форме сборной Украины

На официальной странице УЕФА в комментариях люди отметили, что каждый, кто борется от имени Украины, – герой. И неважно, какую сферу для себя выбрал человек: политику, музыку или футбол.

Украинцы интересуются, против какой дискриминации борются в УЕФА, лишая Украину ее права на национальные символы и историю. Люди уверяют, что лозунг "Героям слава" в УЕФА услышали точно не в последний раз.

Также украинцы отмечают: этот лозунг является военным салютом Вооруженных сил Украины. Он – омыт кровью украинских воинов.

Украинцы штурмуют страницу МИД России / Скриншоты 24 канала

Украинцы штурмуют страницу УЕФА / Скриншоты 24 канала

Новая форма украинской сборной: главное