Щодо цієї історії триває істерика росіян упродовж кількох днів. Таку думку в ефірі висловив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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За його словами, тема з формою збірної України дуже зачепила Росію і досі її бентежить.

Ця історія з формою нас має переконати в тому, що нормальних відносин з Росією просто неможливо вибудувати через її шизофренічну позицію,

– зазначив Казанський.

"Коли ми просто малюємо власну мапу і це викликає агресію, то що ж ми маємо зробити, щоб в очах Росії виглядати дружньою країною?", – поставив риторичне запитання журналіст.

Фактично Україна, як зауважив Казанський, самим своїм існуванням провокує Росію. "Це показує, що з нинішнім режимом, поки він не зміниться, неможливо ні про що домовитись", – додав Казанський.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео

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