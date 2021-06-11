Щодо цієї історії триває істерика росіян упродовж кількох днів. Таку думку в ефірі висловив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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За його словами, тема з формою збірної України дуже зачепила Росію і досі її бентежить.
Ця історія з формою нас має переконати в тому, що нормальних відносин з Росією просто неможливо вибудувати через її шизофренічну позицію,
– зазначив Казанський.
"Коли ми просто малюємо власну мапу і це викликає агресію, то що ж ми маємо зробити, щоб в очах Росії виглядати дружньою країною?", – поставив риторичне запитання журналіст.
Фактично Україна, як зауважив Казанський, самим своїм існуванням провокує Росію. "Це показує, що з нинішнім режимом, поки він не зміниться, неможливо ні про що домовитись", – додав Казанський.
Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео
Скандал довкола форми збірної України: коротко
- Після того, як футбольна збірна України презентувала нову форму на Євро-2020, Росія її розкритикувала.
- Там почали вимагати в УЄФА, щоб форму заборонили. Росії не сподобалось, що на формі зображена карта України з Кримом.
- В УЄФА не виконали таке прохання, водночас попросили забрати з одягу гасло "Героям слава!".
- Після цього Україна домовилась, що залишає обидва гасла, як це й було. Росія залишилась незадоволена таким рішенням.
- Українці запустили флешмоб із формою збірною. В ньому взяв участь навіть міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.