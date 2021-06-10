До акції у соцмережі приєднався і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Головний дипломат країни розмістив на обкладинці форму збірної.

До теми Гасло на формі української збірної слушне, – у Зеленського відреагували на скандал

До флешмобу приєднався глава МЗС

Фото очільник МЗС підписав лаконічно і влучно "Слава Україні". Відповідь ж можна прочитати на комірці, що на зображенні.

В ОП вважають, що гасло – слушне

Зазначимо, що раніше на скандал через гасло, яке близьке кожному українцеві, відреагували і у президента Зеленського. В ОП вважають, що "Героям слава" – місце на формі збірної і жодних застережень щодо цього немає. А в УЄФА, додали в Офісі Президента, мають ухвалювати рішення без жодного політичного впливу.

Українці міняють обкладинки у фейсбуці

Не сумніваються в тому, що форму збірної міняти не варто, і тисячі українців. Обкладинки у фейсбуці забарвлюються у синьо-жовте. І таких обкладинок щохвилини стає все більше.

Важливо! Обурені рішенням УЄФА українці масово штурмують сайти організації та сторінку російського МЗС. Адже саме країна-агресор обурилась через нову форму збірної України.

Коротко про скандал з формою української збірної: