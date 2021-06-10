К акции в соцсети присоединился и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Главный дипломат страны разместил на обложке форму сборной.
К теме Лозунг на форме украинской сборной оправдан, – у Зеленского отреагировали на скандал
Ко флешмобу присоединился глава МИД
Фото глава МИД подписал лаконично и метко "Слава Украине". Ответ же можно прочитать на ячейке, что на изображении.
В ОП считают, что лозунг – подходящий
Отметим, что ранее на скандал из-за лозунга, который близок каждому украинцу, отреагировали и у президента Зеленского. В ОП считают, что "Героям слава" – место на форме сборной и никаких оговорок на этот счет нет. А в УЕФА, добавили в Офисе Президента, должны принимать решения без всякого политического влияния.
Украинцы меняют обложки в фейсбуке
Не сомневаются в том, что форму сборной менять не стоит, и тысячи украинцев. Обложки в фейсбуке окрашиваются в сине-желтый. И таких обложек ежеминутно становится все больше.
Коротко о скандале с формой украинской сборной:
- Новую форму украинской сборной по футболу представили 6 июня. На футболке – карта Украины, конечно с Крымом, а также лозунги – "Слава Украине" и "Героям слава".
- Украинцы с восторгом встретили новую форму.
- Недовольство сразу выразила Москва. Мол, Крым – российский, а лозунг "Героям слава" – националистический.
- После жалобы России в УЕФА потребовали убрать с формы "Героям слава".