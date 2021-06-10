К акции в соцсети присоединился и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Главный дипломат страны разместил на обложке форму сборной.

К теме Лозунг на форме украинской сборной оправдан, – у Зеленского отреагировали на скандал

Ко флешмобу присоединился глава МИД

Фото глава МИД подписал лаконично и метко "Слава Украине". Ответ же можно прочитать на ячейке, что на изображении.

В ОП считают, что лозунг – подходящий

Отметим, что ранее на скандал из-за лозунга, который близок каждому украинцу, отреагировали и у президента Зеленского. В ОП считают, что "Героям слава" – место на форме сборной и никаких оговорок на этот счет нет. А в УЕФА, добавили в Офисе Президента, должны принимать решения без всякого политического влияния.

Украинцы меняют обложки в фейсбуке

Не сомневаются в том, что форму сборной менять не стоит, и тысячи украинцев. Обложки в фейсбуке окрашиваются в сине-желтый. И таких обложек ежеминутно становится все больше.

Важно! Возмущенные решением УЕФА украинцы массово штурмуют сайты организации и страницу российского МИД. Ведь именно страна-агрессор возмутилась из-за новой формы сборной Украины.

Коротко о скандале с формой украинской сборной: