Падение модели с балкона в Турции: в МИД подтвердили факт гибели украинки

В Стамбуле при странных обстоятельствах погибла украинская модель. 33-летняя девушка упала с балкона 4 этажа и разбилась.
В Генеральном консульстве Украины в Стамбуле в комментарии 24 каналу подтвердили факт гибели девушки. Информацию украинскому МИД предоставила полиция Турции.
Напомним Упала с балкона: в Турции при странных обстоятельствах погибла украинская модель
С родственниками погибшей украинки уже связались
В турецких СМИ, девушку называют Анжеликой Шрауфант. В то же время в украинских СМИ погибшую называют Анжеликой Срабянц. Отмечают, что она родилась в Сумах. Дипломаты уже связались с родственниками погибшей украинки. Однако ее имени и других контактных данных по правилам разглашать не могут.
Девушка выпала с балкона 4 этажа 10 июня в Стамбуле. Из-за гибели украинки задержали ее сожителя – гражданина Турции. Сейчас Генеральное консульство ожидает от Государственной прокуратуры в Стамбуле официального сообщения о применении меры пресечения для него.
В турецких СМИ обнародовали фото погибшей и подозреваемого / Коллаж 24 канала / Фото из hurriyet.com.
Что известно о гибели украинской модели в Стамбуле
- В районе Санкактепе в Стамбуле из окна балкона выпала украинка.
- Она работала моделью и встречалась с дрессировщиком собак по имени Бурак Эрджан.
- В день трагедии девушка поссорилась со своим парнем, громко поскандалив в ресторане.
- Через несколько часов после прибытия домой Анжелика упала с балкона и умерла.
- Полиция обнаружила сожителя погибшей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В их доме был беспорядок. Полиция также нашла наркотики.
- Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Он уверяет, что девушка сама упала с балкона и он ее не толкал.