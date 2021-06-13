Падение модели с балкона в Турции: в МИД подтвердили факт гибели украинки

13 июня 2021 , 15:45
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Источник:

24 канал

В Стамбуле при странных обстоятельствах погибла украинская модель. 33-летняя девушка упала с балкона 4 этажа и разбилась.

В Генеральном консульстве Украины в Стамбуле в комментарии 24 каналу подтвердили факт гибели девушки. Информацию украинскому МИД предоставила полиция Турции.

Напомним Упала с балкона: в Турции при странных обстоятельствах погибла украинская модель

С родственниками погибшей украинки уже связались

В турецких СМИ, девушку называют Анжеликой Шрауфант. В то же время в украинских СМИ погибшую называют Анжеликой Срабянц. Отмечают, что она родилась в Сумах. Дипломаты уже связались с родственниками погибшей украинки. Однако ее имени и других контактных данных по правилам разглашать не могут. 

Девушка выпала с балкона 4 этажа 10 июня в Стамбуле. Из-за гибели украинки задержали ее сожителя – гражданина Турции. Сейчас Генеральное консульство ожидает от Государственной прокуратуры в Стамбуле официального сообщения о применении меры пресечения для него.

В турецких СМИ обнародовали фото погибшей и подозреваемого / Коллаж 24 канала / Фото из hurriyet.com.

Что известно о гибели украинской модели в Стамбуле

  • В районе Санкактепе в Стамбуле из окна балкона выпала украинка.
  • Она работала моделью и встречалась с дрессировщиком собак по имени Бурак Эрджан.
  • В день трагедии девушка поссорилась со своим парнем, громко поскандалив в ресторане.
  • Через несколько часов после прибытия домой Анжелика упала с балкона и умерла.
  • Полиция обнаружила сожителя погибшей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В их доме был беспорядок. Полиция также нашла наркотики.
  • Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Он уверяет, что девушка сама упала с балкона и он ее не толкал.
Автор: Вероніка Климська