Кризис и Конституция: украинцы назвали главные угрозы для демократии

Стали известны данные социологического исследования "Как украинцы понимают и оценивают систему власти", которое провело исследовательское агентство Info Sapiens по заказу Центра совместных действий. По мнению респондентов, наибольшие угрозы несут попустительство Конституции и потенциальный парламентский кризис.

Основные угрозы

Как свидетельствуют данные опроса, 48% граждан уверены, что главной угрозой в работе власти в ближайшие 3 года являются решения властей, которые противоречат Конституции. Второй наибольшей угрозой, по мнению украинцев, является потенциальный парламентский кризис, по крайней мере так думает 41% опрошенных. Также следует отметить, что каждый четвертый (24%) боится чрезмерной концентрации власти в руках президента.

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Есть определенная корреляция между тем, как граждане приоритезируют угрозы и, например, их образованием. К примеру, граждане с высшим образованием (53%) все же больше склонны считать опасными для развития демократии в Украине неконституционные акты органов власти по сравнению с респондентами с базовым образованием (35%). Также украинцы с высшим образованием по сравнению с базовым боятся роста влияния силовых структур.

Инфографика – Центр совместных действий

"Интересной является динамика относительно наибольших угроз для демократии Украины в населенных пунктах. В селах, где вероятность встретить правоохранителей значительно ниже, чем в других населенных пунктах, значительно меньше боятся роста влияния силовых структур (26%) по сравнению с жителями крупных городов (36%). Жители городов с населением свыше 500 тыс. больше боятся чрезмерной концентрации власти в руках президента (31%) по сравнению с жителями сел (от 20%)", – отмечает Мария Левонова, руководительница аналитической команды Центра совместных действий.

Несмотря на агрессивную коммуникацию позитивных бытовых изменений, которую навязывает Офис Президента, значительная часть граждан способна заметить угрозы,

– отметил исполнительный директор Центра совместных действий Андрей Андрушкив.

"Большая часть этих угроз уже является нашей ежедневной реальностью: власть принимает неконституционные решения, правительство неподотчетно парламенту, президент сконцентрировал власть в своих руках. И как только граждане свяжут реальность этих угроз с работой конкретных органов власти, появятся все предпосылки для досрочного обновления элит", – добавил он.

В Центре совместных действий считают, что центральной точкой системы власти в Украине, которая делает ее неэффективной и несущей опасности для граждан является институт президента. Поэтому общество и политические элиты должны искать альтернативную форму правления, которая исключит риски тех моделей, которые уже внедрялись в Украине.

Парламентская форма правления

Как свидетельствуют данные, 19% украинцев являются сторонниками парламентской формы правления, а еще 15% хотели бы ослабить полномочия президента, но в действующей форме правления. А вот 25% респондентов готовы усилить президента путем перехода к президентской форме правления. Еще 28% хотели бы оставить все так, как есть, и около 13% со своей позицией так и не определились.

Инфографика – Центр совместных действий

Крупнейшими сторонниками перехода к парламентской республике являются Киев (27%) и Центральный регион (23%). Граждане старшего возраста (27%) и с высшим образованием (22%) более склонны двигаться в сторону коллегиальных решений, то есть к парламентаризму. Интересно, что жители деревень более склонны к идее президентской республики (28%) в отличие от крупных городов, где такую форму правления поддерживает лишь каждый пятый.

Также согласно результатам фокус-групп, граждане убеждены, что основная проблема не в распределении полномочий, а в невыполнении имеющихся функций и недостаточной ответственности политиков и чиновников. В то же время значительная часть респондентов осознают риск чрезмерной концентрации власти в одних руках и преимущественно являются противниками сугубо президентской модели.

Кто бы ни находился на посту президента на протяжении 30 лет независимости, он злоупотреблял полномочиями и нарушал Конституцию,

– отметил аналитик Центра совместных действий Олег Савичук, презентуя первый раздел исторического обзора "История баланса властей в независимой Украине".

По его мнению, ни один Кабмин, кроме времен второго премьерства Тимошенко, не имел достаточной субъектности, чтобы реагировать на действия президента вне пределов своих полномочий.

По словам главы организации Олега Рыбачука, украинские майданы – реакция общества на авторитаризм президентов, которые столь часто и кардинально выходят за пределы своих полномочий.

В Украине уже произошло две общенациональных революции – Оранжевая и Революция Достоинства. Но если первая была мирной нескольконедельной акцией, то цена Революции Достоинства была значительно выше. Каждое из этих событий лишь частично меняло людей во власти, но не меняло саму систему власти. В этом и заключается ключевая проблема нашего бега по кругу,

– убежден Рыбачук.

"Кроме форм правления с президентом во главе страны есть еще одна, которая не внедрялась в независимой Украине — парламентская республика. Чем раньше начнется общественно-политическая дискуссия о таком изменении, тем большие шансы выйти из заколдованного круга попыток авторитаризма и ответных революций", – резюмировал Олег Савичук.

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