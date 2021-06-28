После длительных дебатов и споров тогдашний президент Леонид Кучма предложил стране свой вариант уклада с концентрацией полномочий у главы государства, хотя Украина и так должна была быть президентско-парламентской. Правительство на это не соглашалось.

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Закон за сутки

Кучма планировал утвердить свой проект на референдуме 25 августа 1996 года. Чтобы избежать этого сценария, Рада активизировалась и сумела почти за сутки непрерывного заседания принять Конституцию, которая ввела компромиссную президентско-парламентскую модель.

"27 июня начинается в Верховной Раде рассмотрение проекта Конституции, поскольку было много дискуссионных положений, то это затянулось на сутки. И примерно в 9:00, 28 июня, наконец окончательно приняли Конституцию Украины", – сказал соавтор Конституции Украины Игорь Колиушко.

Противоречивые дискуссии

Среди вопросов, которые вызвали наибольшие дискуссии, были государственные символы и язык. "Левые" не соглашались на трезубец и сине-желтый флаг. Но еще больше споров вызвал вопрос о статусе Крыма. Впрочем, после принятия Конституция Украины стала главной "игрушкой" для каждого президента. Поскольку каждый хотел переписать ее под себя. И первым за это взялся сам Кучма – он же хотел реализовать амбиции и расширить полномочия. Однако – не удалось.

Уничтожить модель авторитаризма

Впоследствии Леонид Кучма провел референдум касаемо поправок в Конституцию. Речь шла о сокращении количества нардепов, создании двухпалатного парламента, ограничении депутатской неприкосновенности и предоставлении президенту дополнительных оснований для роспуска Рады. Впрочем, хоть украинцы такие изменения и поддержали, но в Конституцию их не внесли. Уже при президентстве Виктора Ющенко форму правления сменили из президентско-парламентской – в парламентско-президентскую.

"Ющенко обещал это на Майдане. Он сдержал свое слово. Очевидно, и парламент давил, и европейские партнеры давили. То есть хотели уничтожить модель авторитарного государства, где президент решает все", – отметил политолог Тарас Семенюк.

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Вернуться к российской модели

Уже в 2010 году, когда возглавил страну Виктор Янукович, главным в Украине снова стал президент. Он вернул Конституцию в редакции 1996 года, чтобы иметь больше полномочий.

Янукович хотел вернуться к модели российской. Это была абсолютно авторитарная модель. То есть Янукович должен был стать неким вторым Путиным, другим Кучмой. Даже хотел превзойти Кучму. То есть это была такая попытка вернуться к постсоветской эпохе,

– объяснил Тарас Семенюк.

Вектор на ЕС и НАТО

После побега Януковича, Рада вновь вернула редакцию Ющенко, а в 2015 году очередные правки в Конституцию инициировал Петр Порошенко. В рамках реформы децентрализации он хотел переписать раздел о "местном самоуправлении". Однако среди парламентариев это вызвало только негатив. Взамен Порошенко изменил раздел "Правосудие" в рамках судебной реформы, а еще закрепил в Конституции вектор Украины на Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора.

Правки от Зеленского

В то же время с приходом к власти шестого президента Владимира Зеленского тоже начали происходить изменения. Сначала он закончил дело предшественника – парламент отменил депутатскую неприкосновенность и предварительно одобрил уменьшение количества нардепов до 300. Сейчас президент вновь заговорил о правках в КУ относительно местного самоуправления. Впрочем, это не конец.

"Борьба вокруг Конституции продолжится. Не исключено, что через некоторое время возникнет идея вообще предложить новую Конституцию. Или новую редакцию, или совершенно новый документ и вынести его на референдум", – сказал политолог Владимир Фесенко.

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Нивелируют существование

Официально считают, что в течение 25 лет в Конституцию внесли 7 правок. Однако, очевидно, на этом каждая новая власть не будет останавливаться. Эксперты отмечают, что подобные "игры" с Основным законом страны опасны и нивелируют его существование. Ведь Конституция должна быть как Библия – ее приняли раз на всю жизнь. Впрочем, возможны только точечные правки, как это произошло с Конституцией США.

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