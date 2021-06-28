Після тривалих дебатів і суперечок тодішній президент Леонід Кучма запропонував країні свій варіант устрою з концентрацією повноважень у глави держави, хоч Україна і так мала бути президентсько-парламентською. Уряд на це не погоджувався.

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Закон за добу

Кучма планував затвердити свій проєкт на референдумі 25 серпня 1996 року. Щоб уникнути цього сценарію, Рада активізувалась та зуміла майже за добу безперервного засідання ухвалити Конституцію, яка запровадила компромісну президентсько-парламентську модель.



"27 червня починається у Верховній Раді розгляд проєкту Конституції, оскільки було багато дискусійних положень, то це затягнулося на добу. І приблизно о 9:00, 28 червня, нарешті остаточно ухвалили Конституцію України", – сказав співавтор Конституції України Ігор Коліушко.

Суперечливі дискусії

Серед питань, що викликали найбільші дискусії, були державні символи та мова. "Ліві" не погоджувалися на тризуб і синьо-жовтий прапор. Та ще більше суперечок викликало питання про статус Криму. Утім, після ухвалення, Конституція України стала головною "іграшкою" для кожного президента. Оскільки кожен хотів переписати її під себе. І першим за це взявся сам Кучма – він таки хотів реалізувати амбіції та розширити повноваження. Однак – не вдалося.

Знищити модель авторитаризму

Згодом Леонід Кучма провів референдум щодо змін до Конституції. Йшлося про скорочення кількості нардепів, створення двопалатного парламенту, обмеження депутатської недоторканності та надання президентові додаткових підстав для розпуску Ради. Втім, хоч українці такі зміни і підтримали, але у Конституцію їх не внесли. Вже за президентства Віктора Ющенка форму правління змінили з президентсько-парламентської – на парламентську-президентську.

"Ющенко обіцяв це на Майдані. Він дотримав свого слова. Очевидно, і парламент тиснув, і європейські партнери тиснули. Тобто хотіли знищити модель авторитарної держави, де президент вирішує все", – зазначив політолог Тарас Семенюк.

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Повернутися до російської моделі

Вже 2010 року, коли очолив країну Віктор Янукович, головним в Україні знову став президент. Він повернув Конституцію до редакції 1996 року, щоб мати більше повноважень.

Янукович хотів повернутися до моделі російської. Це була абсолютно авторитарна модель. Тобто Янукович мав стати таким собі другим Путіним, іншим Кучмою. Навіть хотів перевершити Кучму. Тобто це було таке намагання повернутися до пострадянської епохи,

– пояснив Тарас Семенюк.

Вектор на ЄС та НАТО

Після втечі Януковича, Рада знову повернула редакцію Ющенка, а у 2015 році чергові зміни у Конституції ініціював Петро Порошенко. У рамках реформи децентралізації він хотів переписати розділ про "місцеве самоврядування". Проте серед парламентарів це викликало тільки негатив. Натомість Порошенко змінив розділ "Правосуддя" в рамках судової реформи, а ще закріпив у Конституції вектор України на Європейський Союз та Організацію північноатлантичного договору.

Зміни від Зеленського

Водночас з приходом до влади шостого президента Володимира Зеленського теж почали відбуватися зміни. Спершу він закінчив справу попередника – парламент скасував депутатську недоторканність і попередньо схвалив зменшення кількості нардепів до 300. Зараз президент знову заговорив про зміни до КУ стосовно місцевого самоврядування. Утім, це не кінець.

"Боротьба навколо Конституції продовжиться. Не є винятком, що через певний час виникне ідея, взагалі запропонувати нову Конституцію. Або нову редакцію, або абсолютно новий документ і винести його на референдум", – сказав політолог Володимир Фесенко.

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Нівелюють існування

Офіційно вважають, що протягом 25 років до Конституції внесли 7 змін. Однак, вочевидь на цьому кожна нова влада не зупинятиметься. Експерти наголошують, що подібні "ігри" з Основним законом країни небезпечні й нівелюють його існування. Адже Конституція має бути як Біблія – її ухвалили раз на все життя. Утім, можливі лише точкові правки, як це відбулося із Конституцією США.

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