З нагоди відзначення Дня Конституції України, до речі, єдиного державного свята, яке прописане в самій же Конституції, Міністерство культури та інформаційної політики презентувало проморолик про базові права українців. І для кращого запам’ятовування статті Основного Закону "загорнули" у вірші.
Читайте також Побачити Париж та Мальдіви без виїзду за кордон: 5 місць в Україні, де ви ще не бували
Крім того, у відео розповідають про символи України, закріплені в Конституції, про те, що єдиною державною мовою є українська. Мовиться і про непорушність державного кордону та суверенітету, а також наголошують, що Крим є беззаперечною частиною нашої держави.
Після Акту про проголошення незалежності України, цей документ став другим наріжним каменем у будівництві української демократії. Як і будь-яка демократична конституція, український Основний Закон ставить повагу до людської гідності та свободи за найвищу цінність, – мовиться у повідомленні Мінкультури.
Мінкультури презентувало проморолик до 25-річчя Конституції України: дивіться відео
Які права та обов'язки гарантує Конституція України
Кожен громадянин України має право:
- На життя.
- На повагу до своєї гідності.
- На свободу та особисту недоторканність.
- На недоторканність свого житла.
- На таємницю кореспонденції.
- На невтручання у своє особисте та сімейне життя.
- Право перебувати на території України та у будь-який час повернутися додому.
- На свободу думки і слова.
- На свободу світогляду і віросповідання.
- Має право об’єднуватись у політичні партії чи громадські організації.
- Брати участь у мітингах і демонстраціях.
- Має право на приватну власність.
- На працю та відпочинок.
- Право на житло.
- На достатній життєвий рівень.
- На медичну допомогу.
- На безпечне довкілля.
- Право на освіту.
- На відшкодування шкоди, завданою державою.
Обов’язки громадянина України
- Захищати Вітчизну.
- Не заподіювати шкоду природній та культурній спадщині.
- Сплачувати податки.
- Неухильно дотримуватися Конституції України та законів.