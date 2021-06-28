З нагоди відзначення Дня Конституції України, до речі, єдиного державного свята, яке прописане в самій же Конституції, Міністерство культури та інформаційної політики презентувало проморолик про базові права українців. І для кращого запам’ятовування статті Основного Закону "загорнули" у вірші.

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Крім того, у відео розповідають про символи України, закріплені в Конституції, про те, що єдиною державною мовою є українська. Мовиться і про непорушність державного кордону та суверенітету, а також наголошують, що Крим є беззаперечною частиною нашої держави.

Після Акту про проголошення незалежності України, цей документ став другим наріжним каменем у будівництві української демократії. Як і будь-яка демократична конституція, український Основний Закон ставить повагу до людської гідності та свободи за найвищу цінність, – мовиться у повідомленні Мінкультури.

Мінкультури презентувало проморолик до 25-річчя Конституції України: дивіться відео

 

Які права та обов'язки гарантує Конституція України

Кожен громадянин України має право:

  • На життя.
  • На повагу до своєї гідності.
  • На свободу та особисту недоторканність.
  • На недоторканність свого житла.
  • На таємницю кореспонденції.
  • На невтручання у своє особисте та сімейне життя.
  • Право перебувати на території України та у будь-який час повернутися додому.
  • На свободу думки і слова.
  • На свободу світогляду і віросповідання.
  • Має право об’єднуватись у політичні партії чи громадські організації.
  • Брати участь у мітингах і демонстраціях.
  • Має право на приватну власність.
  • На працю та відпочинок.
  • Право на житло.
  • На достатній життєвий рівень.
  • На медичну допомогу.
  • На безпечне довкілля.
  • Право на освіту.
  • На відшкодування шкоди, завданою державою.

Обов’язки громадянина України

  • Захищати Вітчизну.
  • Не заподіювати шкоду природній та культурній спадщині.
  • Сплачувати податки.
  • Неухильно дотримуватися Конституції України та законів.