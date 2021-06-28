По случаю Дня Конституции Украины, кстати, единого государственного праздника, который прописан в самой же Конституции, Министерство культуры и информационной политики презентовало проморолик о базовых правах украинцев. И для лучшего запоминания статьи Основного Закона "завернули" в стихи.

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Кроме того, в видео рассказывают о символах Украины, закрепленных в Конституции, о том, что единственным государственным языком является украинский. Говорится и о незыблемости государственной границы и суверенитета, а также отмечают, что Крым является безоговорочной частью нашего государства.

После Акта о провозглашении независимости Украины, этот документ стал вторым краеугольным камнем в строительстве украинской демократии. Как и любая демократическая конституция, украинский Основной Закон ставит уважение к человеческому достоинству и свободе за наивысшую ценность, – говорится в сообщении Минкультуры.

Минкультуры представило проморолик к 25-летию Конституции Украины: смотрите видео

Какие права и обязанности гарантирует Конституция Украины

Каждый гражданин Украины имеет право:

  • На жизнь.
  • На уважение к своему достоинству.
  • На свободу и личную неприкосновенность.
  • На неприкосновенность своего жилища.
  • На тайну корреспонденции.
  • На невмешательство в свою личную и семейную жизнь.
  • Право находиться на территории Украины и в любое время вернуться домой.
  • На свободу мысли и слова.
  • На свободу мировоззрения и вероисповедания.
  • Имеет право объединяться в политические партии или общественные организации.
  • Участвовать в митингах и демонстрациях.
  • Имеет право на частную собственность.
  • На труд и отдых.
  • Право на жилье.
  • На достаточный жизненный уровень.
  • На медицинскую помощь.
  • На безопасную окружающую среду.
  • Право на образование.
  • На возмещение вреда, причиненного государством.

Обязанности гражданина Украины

  • Защищать Отечество.
  • Не причинять вред природному и культурному наследию.
  • Платить налоги.
  • Неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы.