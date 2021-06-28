По случаю Дня Конституции Украины, кстати, единого государственного праздника, который прописан в самой же Конституции, Министерство культуры и информационной политики презентовало проморолик о базовых правах украинцев. И для лучшего запоминания статьи Основного Закона "завернули" в стихи.

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Кроме того, в видео рассказывают о символах Украины, закрепленных в Конституции, о том, что единственным государственным языком является украинский. Говорится и о незыблемости государственной границы и суверенитета, а также отмечают, что Крым является безоговорочной частью нашего государства.

После Акта о провозглашении независимости Украины, этот документ стал вторым краеугольным камнем в строительстве украинской демократии. Как и любая демократическая конституция, украинский Основной Закон ставит уважение к человеческому достоинству и свободе за наивысшую ценность, – говорится в сообщении Минкультуры.

Минкультуры представило проморолик к 25-летию Конституции Украины: смотрите видео

Какие права и обязанности гарантирует Конституция Украины

Каждый гражданин Украины имеет право:

На жизнь.

На уважение к своему достоинству.

На свободу и личную неприкосновенность.

На неприкосновенность своего жилища.

На тайну корреспонденции.

На невмешательство в свою личную и семейную жизнь.

Право находиться на территории Украины и в любое время вернуться домой.

На свободу мысли и слова.

На свободу мировоззрения и вероисповедания.

Имеет право объединяться в политические партии или общественные организации.

Участвовать в митингах и демонстрациях.

Имеет право на частную собственность.

На труд и отдых.

Право на жилье.

На достаточный жизненный уровень.

На медицинскую помощь.

На безопасную окружающую среду.

Право на образование.

На возмещение вреда, причиненного государством.

Обязанности гражданина Украины