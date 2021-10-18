На глазах у пассажиров: в поезде в США бездомный изнасиловал женщину
Источник:The New York Times
В США в штате Пенсильвания в поезде близ Филадельфии изнасиловали женщину. При этом ни один пассажир не вмешался, чтобы защитить ее.
Это произошло вечером 13 октября. К пассажирке поезда подошел неизвестный мужчина, который несколько раз пытался "прикоснуться к ней".
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Мужчина изнасиловал пассажирку
Потерпевшая сопротивлялась. Однако злоумышленник таки раздел и изнасиловал ее.
Сотрудник Транспортного управления Юго-Восточной Пенсильвании вызвал полицию, что и остановило насилие.
Пассажиры даже не реагировали
Важно, что в поезде были и другие люди. Вероятно, они все видели. Однако никто не позвонил в службу "911".
Полицейский Тимоти Бернхардт, ведущий расследование, отметил, что в поезде находилась достаточное количество пассажиров, чтобы вмешаться в инцидент.
Я поражен тем, что никто ничего не сделал, чтобы помочь этой женщине,
– отметил правоохранитель.
В изнасиловании подозревают бездомного
В преступлении подозревают 35-летнего бездомного Фистона Нгоя. Его задержали и предъявили несколько обвинений. В частности касательно сексуального насилия.
Теперь мужчина находится под стражей, адвоката он не имеет.