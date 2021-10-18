На очах у пасажирів: у потязі в США безхатько зґвалтував жінку

У США в штаті Пенсильванія у потягу поблизу Філадельфії зґвалтували жінку. При цьому жоден пасажир не втрутився, аби захистити її.

Це сталось ввечері 13 жовтня. До пасажирки поїзда підійшов невідомий чоловік, який декілька разів намагався "доторкнутися до неї".

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Чоловік зґвалтував пасажирку

Потерпіла чинила опір. Проте зловмисник таки роздягнув та зґвалтував її.

Співробітник Транспортного управління Південно-Східної Пенсільванії викликав поліцію, що й зупинило насилля.

Пасажири навіть не реагували

Важливо, що у потязі були й інші люди. Ймовірно, вони все бачили. Однак ніхто не подзвонив в службу "911".

Поліцейський Тімоті Бернхардт, який веде розслідування, наголосив, що в потязі перебувала достатня кількість пасажирів, аби втрутитися в інцидент.

Я вражений тими, хто нічого не зробив, щоб допомогти цій жінці,

– наголосив правоохоронець.

У зґвалтуванні підозрюють безхатька

У злочині підозрюють 35-річного безхатька Фістона Нгоя. Його затримали та пред'явили декілька звинувачень. Зокрема щодо сексуального насильства.

Тепер чоловік перебуває під вартою, адвоката він не має.