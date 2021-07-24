Пограничники разъяснили отмену штрафов за выезд из Донбасса через Россию: видео

В Украине 24 июля вступил в силу закон об отмене штрафов для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей за нарушение порядка въезда – выезда.

В ГПСУ отметили, что закон позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

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За это нарушение предусматривается наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 – 5 100 гривен).

Однако с 24 июля мероприятия админвлияния не будут применять в отношении граждан, совершивших соответствующие нарушения по основаниям гуманитарного характера.

Основания гуманитарного характера

В Государственной пограничной службе сообщили, что основаниями гуманитарного характера, которые определяет Кабинет министров Украины, являются:

тяжелая болезнь, смерть близких родственников;

обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождение лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней (в частности инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии);

выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме России;

оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей);

посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации (в частности в форме внешнего независимого оценивания), квалификационной аттестации соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, вступительных испытаний и т.д. (основание касается и лиц, сопровождающих соискателей образования);

воссоединение семьи;

возвращение лица к месту жительства (освобождение от ответственности осуществляется один раз);

с целью принятия наследства.

Указанный перечень не является исключительным и могут быть учтены другие случаи:

предотвращение возникновения угрозы жизни и здоровью человека, из-за нарушения его прав;

политическое преследование лица на временно оккупированных территориях;

пенсионный возраст лица;

инвалидность;

содержание двух и более несовершеннолетних или инвалидов;

необходимость оформления паспорта или оформления пенсии по возрасту или инвалидности.

Лицам, которые вынуждены нарушить порядок въезда-выезда, во время прохождения пограничного контроля нужно иметь с собой документы, подтверждающие эти основания.

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