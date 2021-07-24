Пограничники разъяснили отмену штрафов за выезд из Донбасса через Россию: видео
Источник:ГПСУ
В Украине 24 июля вступил в силу закон об отмене штрафов для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей за нарушение порядка въезда – выезда.
В ГПСУ отметили, что закон позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.
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За это нарушение предусматривается наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 – 5 100 гривен).
- Однако с 24 июля мероприятия админвлияния не будут применять в отношении граждан, совершивших соответствующие нарушения по основаниям гуманитарного характера.
Основания гуманитарного характера
В Государственной пограничной службе сообщили, что основаниями гуманитарного характера, которые определяет Кабинет министров Украины, являются:
- тяжелая болезнь, смерть близких родственников;
- обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождение лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней (в частности инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии);
- выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме России;
- оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей);
- посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации (в частности в форме внешнего независимого оценивания), квалификационной аттестации соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, вступительных испытаний и т.д. (основание касается и лиц, сопровождающих соискателей образования);
- воссоединение семьи;
- возвращение лица к месту жительства (освобождение от ответственности осуществляется один раз);
- с целью принятия наследства.
Указанный перечень не является исключительным и могут быть учтены другие случаи:
- предотвращение возникновения угрозы жизни и здоровью человека, из-за нарушения его прав;
- политическое преследование лица на временно оккупированных территориях;
- пенсионный возраст лица;
- инвалидность;
- содержание двух и более несовершеннолетних или инвалидов;
- необходимость оформления паспорта или оформления пенсии по возрасту или инвалидности.
Пограничники разъяснили отмену штрафов за выезд из Донбасса через Россию: смотрите видео