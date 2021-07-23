Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. В частности, она встретилась с директором Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Кэтрин Бомбергер.

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Россия блокирует процесс поиска

По словам Денисовой, поиск пропавших без вести должны осуществлять в рамках Трехсторонней контактной группы, в соответствии с минскими договоренностями. Однако Россия заблокировала этот процесс.

Во время встречи Денисова также обратила внимание на проблемы поиска пропавших без вести при особых обстоятельствах в оккупированном Крыму и Севастополе. Как она рассказала, с 2014 года в Украине зафиксировано 43 случая насильственных исчезновений на территории полуострова.

Сейчас есть данные относительно 11 таких людей.

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Денисова выразила надежду на взаимодействие с Международной комиссией, которая будет способствовать поиску и установлению пропавших без вести, а также защите прав их родственников и совершенствованию законодательного обеспечения этого вопроса.

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