Ведь ни один конфликт в мире не заканчивался по желанию лишь кого-то одного. Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник руководителя Офиса Президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Арестович: Дело в позиции российского президента

"Чтобы мы не пытались решить, какие стратегические и тактические вопросы – ключ в голове Путина и мяч на российской стороне", – подчеркнул он.

По его словам, об этом напоминает нам весь мир на уровне:

Совета Безопасности ООН;

стран "Большой семерки";

посредников – Германии и Франции.

Большей частью все эти уважаемые международные партнеры признают, Украина сделала все, чтобы выполнить решение нормандских минских соглашений Парижского саммита.

Дело в России – позиция российского президента. Но мы видим, что даже коллективное давление Запада пока не сдвигает Путина с его позиции,

– заявил Арестович.

Он добавил, Россия продолжает трактовать события на Донбассе как внутриукраинский конфликт. И в Кремле постоянно заявляют, что они там ни при чем.

Арестович ответил, при каких условиях закончится война на востоке Украины: видео

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