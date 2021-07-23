Об этом представитель украинской делегации в ТКГ сообщил в интервью. Он отметил, что во время войны на Донбассе не было перемирия, говорилось лишь о прекращении огня.

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Это – чекистский метод, – Арестович

Нет, военная составляющая не побеждает. Это просто чекистский метод, они пускают нам кровь, чтобы переговоры шли "интереснее",

– подчеркнул Арестович.

Несмотря на это, режим прекращения огня таки имеет эффект, отметил Арестович. Ведь благодаря ему удается уменьшить потери среди украинских защитников. Несмотря на ужасные обстрелы и нарушения, количество погибших воинов меньше, чем до договоренности о "тишине".

За режим тишины уменьшилось количество потерь, – спикер

А был такой период, около трех – четырех месяцев, когда вообще не стреляли. С июля по ноябрь прошлого года практически вообще не было потерь,

– добавил Арестович.

Спикер приводит в качестве аргумента то, что за год – с 27 июля 2020 года – погибло около 50 военных, хотя ранее ежегодно Украина теряла по 150 своих героев.

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Режим тишины действует с 27 июля 2020

Отметим, что режим тишины на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Однако ежедневно пророссийские оккупанты игнорируют эту договоренность, открывая огонь в сторону наших позиций. Эти циничные действия унесли жизни 45 наших защитников, ранения получили около 150.

Важно! О том, что боевики и не думают соблюдать договоренностей, свидетельствуют последние события – 23 июля они обстреляли окрестности Опытного. Под огонь попали жилища гражданских жителей.