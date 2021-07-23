Соответствующее сообщение поступило в полицию Курахово 23 июля. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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Полицейские отметили, что мужчина получил повреждение 23 июля в 06.45. В это время он находился во дворе своего дома в городе Марьинка.
По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство. Предварительная квалификация статьи – о нарушении законов и обычаев войны.
Боевики обстреляли Опытное
- Оккупанты на Донбассе цинично нарушают перемирие. 23 июля они также обстреляли окрестности Опытного из минометов. Под огонь российских наемников попали дома местных.
- С утра боевики запустили 20 мин в сторону поселка из минометов 120 миллиметрового калибра. Отметим, что эти минометы запрещены минскими договоренностями.
- В результате обстрела повреждена частная собственность, разрушено хозяйственное здание. Украинская сторона уже сообщила ОБСЕ о нарушениях со стороны оккупантов.