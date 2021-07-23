Адже жоден конфлікт у світі не закінчувався за бажанням лише когось одного. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник керівника Офісу Президента, речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
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Арестович: Справа в позиції російського президента
"Щоб ми не намагалися вирішити, які стратегічні і тактичні питання – ключ у голові Путіна і м'яч на російському боці", – підкреслив він.
За його словами, про це нагадує нам весь світ на рівні:
- Ради безпеки ООН;
- країн "Великої сімки";
- посередників – Німеччини й Франції.
Більшою частиною всі ці поважні міжнародні партнери визнають, Україна зробила все, аби виконати рішення нормандських мінських угод Паризького саміту.
Справа в Росії – позиція російського президента. Але ми бачимо, що навіть колективний тиск Заходу поки не зсовує Путіна з його позиції,
– заявив Арестович.
Він додав, Росія продовжує трактувати події на Донбасі як внутрішньоукраїнський конфлікт. І в Кремлі постійно заявляють, що вони там ні до чого.
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Останні заяви Росії про війну на Донбасі
- Заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак заявив, що Росія "втрутиться в конфлікт", якщо станеться загострення військових дій на Донбасі.
- У Кремлі вкотре пояснили свої дії "захистом російськомовного населення". Мовляв, ситуація на Донбас нібито може набути ознак геноциду.
- Козак звинуватив Україну в тому, що вона не виконує мінські домовленості і не бажає закінчувати конфлікт.