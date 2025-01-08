Горящие машины и уничтоженный трамвай: жуткие последствия атаки на Запорожье

Российские войска продолжают наносить террористические удары по Запорожью. Появилось видео с последствиями атаки по городу 8 января.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова. Известно, что российские войска сбросили КАБ на город.

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Какие последствия атаки по Запорожью

Около 15:20 появилась информация об угрозе применения КАБов по Запорожской области. Около 20 минут спустя в Запорожье прогремел взрыв.

Россия атаковала Запорожье: смотрите видео

На опубликованном видео можно увидеть многочисленные горящие гражданские машины и разбитый трамвай.

Федоров рассказал, что оккупанты нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Запорожье. По предварительной информации погиб 1 человек, еще 6 – получили ранения.

Последствия атаки на Запорожье / Фото Запорожской ОГА

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Заметим, что в 16:15 в городе прогремели повторные взрывы. Ранее Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.