Удары были чрезвычайно мощными и происходили непрерывно в течение почти полчаса. Подробнее о последствиях атаки рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Обстрелы Золочевщины

Утром 6 января россияне серьезно обстреляли село Орешанка, что в Золочевской общине Харьковской области. Оккупанты вели плотный и очень мощный обстрел из РСЗО "Торнадо". Удары продолжались с 9:15 до 9:40 – ровно 25 минут.

К счастью, обошлось без убитых и раненых. Впрочем, поскольку россияне уже привычно атаковали жилой застройке, есть разрушенные дома и серьезно повреждены газовые и электрокоммуникации. В общем чуть ли не ежедневно Золочевская община страдает от российских обстрелов. Например, 5 января различные села общины были под ударами трижды.

Также местные власти сообщили, что уже около 12 часов 6 января россияне снова ударили по Золочевщине – на этот раз КАБами. Атаки вновь были нацелены на частный сектор, где до сих пор живут люди.

Добавим также, что оккупанты сегодня обстреляли Купянский район. Для этого использовали беспилотник "Молния". По сообщению председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, ранены трое полицейских. У них ранения средней тяжести, их уже госпитализировали.