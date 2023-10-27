Казацкий Тор против Екатерины II: как города Востока Украины избавляются от имперских нарративов

Когда Россия открыто напала на украинские города, многие из них, которые раньше любили заигрывать с имперской историей, начали переосмысливать свои корни и – удивительно для самих себя – находить там украинский след. Местные администрации смелее меняли названия улиц и валили с постаментов советских идолов.

Знаковым событием стал демонтаж памятника Екатерине II в Одессе, долго являвшийся символом города, а сама императрица величалась основательницей "приморской жемчужины". Николаев также пересмотрел свои нарративы, местные краеведы вытеснили из своих экскурсий истории о Пушкине и Потемкине и начали рассказывать о Николае Аркасе и борцах освободительной борьбы.

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Города, почувствовавшие на себе российскую агрессию еще в 2014 году, также положили начало качественным изменениям. Интересные туристско-культурные проекты имел Мариуполь до того, как его уничтожили русские войска. Заметны трансформации и прифронтового Славянска – города, основавшие солевары, а в настоящее время он был известным бальнеологическим курортом и центром керамического ремесла.

ZAXID.NET рассказывает, почему важна десоветизация и дерусификация для украинских городов и как ее осуществляет прифронтовый Славянск.

Город, с которого началась война

В апреле 2014 года Славянск стал первым городом, захваченным российскими диверсантами после оккупации Крыма. С этого и началась история продолжительной войны, которая сначала имела гибридное название – АТО. Город освобоиди через три месяца. С тех пор оно является несгибаемой крепостью при фронте, которой было почти 350 лет назад. Сейчас Славянск не только изменяет политические взгляды, но и трансформирует свою культуру.

В 2016-2017 годах в краеведческих музеях Славянская и Лисичанская (Луганщина) реализовали проект "Музей открыт для ремонта". Его целью была реорганизация работы, превращение учреждений в современные культурные центры, которые активно включены в жизнь города и формируют гуманитарную политику своих регионов, занимаются научной, образовательной и просветительской деятельностью. Музей рассматривался как центр, который может объединить разные поколения жителей и станет местом для дискуссии и формирования критической мысли, что особенно важно во времена информационной войны.

И хотя сейчас большинство процессов приостановлено из-за полномасштабного вторжения, музей занимается просвещением на своей странице в соцсетях, а также представляет наследие за рубежом.

Солевары, казаки и вредные мифы

Славянск этнографически относится к Слобожанщине. Собственно это название означает, что здесь селились казаки, создавали слободы, начали заниматься промыслами. В окрестностях Славянска было много соляных озер, поэтому здесь в XVII ст. положили начало солеварению. Времена были опасны, часто нападали татары, так что для защиты поселенцев казаки построили здесь крепость Тор, созвучную с именем бога грома из скандинавской мифологии. Однако в украинских землях это название произошло от одноименной реки (ныне – Торец) и, соответственно, Торских озер.



Соленые озера Славянская / Фото Виталия Рыбалка

Краевед из Славянска Игорь Гулько недавно издал уже вторую книгу об истории города "Соленый – Тор – Славянск". Ему удалось еще до войны извлечь из московских архивов 10 рукописных документов XVII века, древние акты об основании города. Игорь Гулько говорит, что датой основания города является 1676 год, тогда он назывался Соленое из-за большого количества соленых озер, из которых вываривали соль. Так и возникло поселение, где жили казаки и украинские крестьяне. Казаки Тора входили в Изюмский казацкий полк.

"У нас бытует версия о том, что Славянск был заселен в основном россиянами. Я неоднократно встречал это в интернете на разных форумах. Но в своем труде я привожу переписную книгу города Соленого в 1683 году, где перечисляется 199 украинских казаков во главе с атаманом Тимофеем Навроцким и только 31 российский житель, т.е. воеводы. То есть люди были наши, украинцы, а командовали, собирали дань московские представители", – рассказывает Игорь Гулько.

Крепость, построенная для защиты от нападений татар, была деревянной. Название Тор впервые встречается в архивных документах в 1700 году, говорит исследователь, а до этого город назывался Соленым. В 1783 году город переименовывают в Славянск как следствие политики панславизма Российской империи.



Макет крепости Тор / Фото Виталия Рыбалка

Также краевед развенчивает пропагандистские имперские легенды.

"Одна из таких распространенных легенд: Славянск был назван так после того, как его посетила Екатерина II и воскликнула "славный городок". Дело в том, что Екатерины II здесь вообще не было. Ее путешествие в Крым к своему фавориту Потемкину проходило в стороне Славянская. Тем более тогда, когда она здесь проезжала, города как такового еще не было. Была крепость. Поэтому никакого возгласа Екатерины II и в помине не было", – объясняет Игорь Гулько.

Соль была первым полезным ископаемым, разработкой которого занимались на украинском востоке, еще от чумаков, рассказывает историкиня Наталья Михальченко. Но после Крымских войн Тор-Славянск утратил свою важность, потому что появился доступ к крымской соли. После этого Славянск начал развиваться как курорт. А большие залежи глины позволили развернуть масштабное производство керамики.

Культура степи

Сейчас Славянск один из самых больших прифронтовых городов и один из старейших на востоке. Археология Донецкой области очень интересна и древняя. Там были хорошие условия для жизни людей, полезные ископаемые, реки, земля, благоприятный климат. Поэтому люди там селились с древнейших времен. В целом в Славянске и вокруг археологи находили много артефактов разных периодов и культур. В древности торговые пути с востока на запад пролегали этими землями, богатыми реками. Здесь много городищ и курганов, где хоронили покойников кочевники, а затем казаки варили селитру.

"Все кочевые племена, которые мы можем упомянуть из истории, там были представлены в разные периоды. Есть много памятников скифско-сарматского, половецкого периода, курганы, каменные бабы, святилища и погребения", – говорит Наталья Михальченко.

Директор Славянского краеведческого музея Евгения Калугина, анонсируя изменения концепции культурного учреждения, хотела отдельно отметить степную культуру и наследие региона. Коллекцию музея украшает скифский меч-акинак V в. до н.



Скифский меч-акинак, найденный у Славянска / Фото музея

Богатство земли на исторические артефакты подтвердили и случайные находки терробороны, которые натолкнулись в прошлом году при строительстве защитных конструкций. Защитник Славянска Виталий Киркач-Антоненко откопал тысячелетние жернова, керамику, орудия труда, которые по предварительным выводам относят к салтовской культуре (700-1000 годы н. э.), существовавшей преимущественно в лесостепи и степи в период Хазарского каганата.

За что мы воюем

Историкиня Наталья Михальченко родилась в Донецке и называет себя посольством украинского востока. Она много лет занимается продвижением туристических достопримечательностей городов Донбасса, рассказывает их незаидеологизированную историю и опровергает стереотипы о жителях востока.

В 2014 году Наталья вместе с партнершей Татьяной Кабаковой создали сайт UA-Travels о самостоятельных путешествиях по Украине, на котором наиболее популярным стал раздел именно об украинском востоке, ведь он был наименее известным регионом среди исследователей Украины. Параллельно Наталья Михальченко ведет собственный блог в Instagram о Донецкой области.

"Обращаюсь я фактически ко всем украинцам, которые интересуются историей, особенно той части, которая до поры до времени была колониальной. Нам преподавали в школе, в вузах ее имперскую версию, а украинская история удалялась на максимально задний план. Украинские корни многих городов, не говоря о больших регионах, имперской, а затем советской и современной российской истории подавала как "исконно русские", нивелируя влияние казачества, а также европейские инвестиции и украинские движения, которые были активны абсолютно на всех территориях Украины", – объясняет Наталья Михальченко.



Пейзажи окрестностей Славянская / Фото Виталия Киркача-Антоненко.

Историк отмечает, что знать собственную историю украинцам нужно еще и потому, чтобы объяснять европейцам, за что мы воюем.

"Иностранцы задают вопросы многим украинцам, которые приехали к ним, точно ли это Украина, почему мы слышим от России, что это русские земли. Важно правильно на это ответить, к чему обратиться, какие исторические источники показать. И для этого есть мой блог и его рубрики – от истории, культуры, искусства до противодействия дезинформации, которая льется большим количеством из северных территорий", – говорит исследовательница.

Наталья развенчивает стереотипы об украинском востоке, которые очень лелеет российская пропаганда, о его тотальной русскоязычности и ориентированности на Россию.

"Мои младшие классы школы были в Донецке, в еще советские времена, а между тем нас водили в Донецкий краеведческий музей, где рассказывали о давней истории, казачестве, освободительных движениях, УНР. Все эти вещи были в экспозиции, и документы были доступны для людей, которые этим интересовались", – вспоминает женщина.



Наталья Михальченко и Татьяна Кабакова занимаются продвижением Донбасса

Она отмечает, что российская пропаганда любила выхватывать исключения и раздувать их до больших масштабов. "Пропаганда набирала обороты как противодействие нарастающему украинскому самосознанию. Тогда малейшие проявления будоражились до невероятных масштабов и подавались как общее мнение большой массы людей. При этом это был абсолютный маргинес", – подчеркивает Наталья Михальченко и добавляет, что на самом деле во многих антиукраинских акциях участвовали сами россияне, выдавая себя за жителей этих регионов.

Наталья приводит еще один качественный пример антипропаганды – фильм "Евродонбас", о европейском влиянии на города Донетчины и Луганщины, иностранных инвесторов, которые их строили. В нем авторы не только рассказывают о малоизвестных исторических фактах, но и развенчивают советские мифы. Промышленные города востока Украины более 100 лет назад были неотъемлемой составляющей европейской экономики, строительством Донбасса занимались немцы, бельгийцы, британцы, французы и американцы, а его расцвет начался задолго до прихода большевиков к власти.



Историческая модерновая застройка курортного Славянска

Наталья Михальченко считает, что лучшим продвижением истории является призыв к рациональному, критическому мышлению, собственный опыт, создание сообщества людей, которые готовы делиться своими впечатлениями, знаниями, давать информацию, рассказывать.

"Для меня самый важный личный пример, наблюдение за блоггерами, лидерами мнений, публичными персонами, которые рассказывают что-то через свой опыт любви к определенным вещам. Не просто, что есть для нас хорошего, интересного, красивого, а что вдохновляет, что увлекает, почему это так происходит. Такие вещи больше затрагиваются, хочется получить опыт, впечатление. И через них мы чувствуем определенное родство с вещами, которые потом строят представление об Украине, регионе, нашей культуре и искусстве", – объясняет Наталья Михальченко.