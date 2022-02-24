Как говорить с детьми о безопасности во время военных действий: в ГСЧС опубликовали советы

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видеоролик, в котором рассказала, как правильно говорить с детьми о безопасности во время военных действий.

Ответный видеоролик появился на телеграм-канале ГСЧС. Родителям советуют говорить с детьми о происходящем. Лучше всего это делать спокойно, без пакики.

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По словам ГСЧС, следует сказать, что вы ответственно относитесь к ситуации и сделаете все, чтобы защитить себя и их. Армия на страже. Мы готовы к отпору.

Если ребенок тревожится, мы можем подкреплять свои слова объятиями, но объятия – для детей до подросткового возраста. Подростки объятия могут воспринимать как слабость, а взрослый должен демонстрировать спокойствие и надежность.

– говорится в видеоролике.

Важно обсуждать гражданскую обсуждать гражданскую оборону, как в учебных заведениях, так и дома.

Правила для гражданской обороны

Слушаем старшего: учителя, отца, маму

Не спорим

Следуем за теми, кто ответственен за безопасность в настоящее время.

Договариваемся с родными о связи на случай потери мобильной связи – где встречаемся, где можем скрываться.

Также ГСЧС отмечает, что сейчас будут очень кстати объятия, юмор, рутинные дела.

Чтобы избавиться от тревоги и паники – воспользуйтесь техникой "Квадратное дыхание" – "вдыхаем, задержка дыхания, выдыхаем и снова задержка дыхания".

Во избежание внутреннего напряжения и паники в это сложное время позволяйте детям переключиться на компьютерные игры, готовьте вместе еду, пейте теплые чаи. Родителям советуют рассказывать сказки, истории, читать детям вслух.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.