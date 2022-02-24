Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) временно закрыло воздушное пространство Украины для гражданской авиации. МИД рекомендует украинцам, которые сейчас находятся за границей, в частности оставаться в местах временного проживания.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Что делать украинцам за границей
Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые сейчас находятся за границей:
- оставаться в местах временного проживания;
- следить за дальнейшим развитием событий:
- зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ";
- поддерживать связь с посольствами и/или консульствами Украины на местах для дальнейших инструкций – их контакты указаны на главных официальных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений.
Как действовать гражданам Украины за границей / Фото МИД Украины
Текст сообщения МИД Украины:
Из-за высокого риска авиационной безопасности, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) приняло решение о временном закрытии воздушного пространства Украины для гражданской авиации.
В связи с этим рекомендуем гражданам Украины, находящимся за границей:
- оставаться в местах временного проживания;
- следить за дальнейшим развитием событий;
- зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua);
- поддерживать связь с соответствующими посольствами/консульствами Украины для дальнейших инструкций (соответствующие контакты указаны на главных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений).