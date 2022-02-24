Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) временно закрыло воздушное пространство Украины для гражданской авиации. МИД рекомендует украинцам, которые сейчас находятся за границей, в частности оставаться в местах временного проживания.

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Что делать украинцам за границей

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые сейчас находятся за границей:

оставаться в местах временного проживания;

временного проживания; следить за дальнейшим развитием событий:

зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" ;

; поддерживать связь с посольствами и/или консульствами Украины на местах для дальнейших инструкций – их контакты указаны на главных официальных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений.

Как действовать гражданам Украины за границей / Фото МИД Украины

Текст сообщения МИД Украины:

Из-за высокого риска авиационной безопасности, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) приняло решение о временном закрытии воздушного пространства Украины для гражданской авиации.

В связи с этим рекомендуем гражданам Украины, находящимся за границей: