Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) тимчасово закрило повітряний простір України для цивільної авіації. МЗС рекомендує українцям, які зараз перебувають за кордоном, зокрема, залишатись в місцях тимчасового проживання.

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Що робити українцям за кордоном

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які зараз перебувають за кордоном:

залишатись у місцях тимчасового проживання;

тимчасового проживання; слідкувати за подальшим розвитком подій:

зареєструватись в електронній системі "ДРУГ" ;

; підтримувати зв'язок із посольствами та/або консульствами України на місцях для подальших інструкцій – їхні контакти зазначені на головних офіційних сторінках вебсайтів дипломатичних установ.

Як діяти громадянам України за кордоном / Фото МЗС України

Текст допису МЗС України:

Через високий ризик авіаційній безпеці, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) прийняло рішення про тимчасове закриття повітряного простору України для цивільної авіації.

У зв’язку з цим рекомендуємо громадянам України, які перебувають за кордоном:

залишатися в місцях тимчасового проживання;

слідкувати за подальшим розвитком подій;

зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua);