Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) тимчасово закрило повітряний простір України для цивільної авіації. МЗС рекомендує українцям, які зараз перебувають за кордоном, зокрема, залишатись в місцях тимчасового проживання.
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Що робити українцям за кордоном
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які зараз перебувають за кордоном:
- залишатись у місцях тимчасового проживання;
- слідкувати за подальшим розвитком подій:
- зареєструватись в електронній системі "ДРУГ";
- підтримувати зв'язок із посольствами та/або консульствами України на місцях для подальших інструкцій – їхні контакти зазначені на головних офіційних сторінках вебсайтів дипломатичних установ.
Як діяти громадянам України за кордоном / Фото МЗС України
Текст допису МЗС України:
Через високий ризик авіаційній безпеці, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) прийняло рішення про тимчасове закриття повітряного простору України для цивільної авіації.
У зв’язку з цим рекомендуємо громадянам України, які перебувають за кордоном:
- залишатися в місцях тимчасового проживання;
- слідкувати за подальшим розвитком подій;
- зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua);
- підтримувати зв’язок із відповідними посольствами/консульствами України для подальших інструкцій (відповідні контакти зазначені на головних сторінках веб-сайтів дипломатичних установ).